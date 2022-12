Basketbalistky Žabin i KP Brno se rozloučily s Eurocupem domácími prohrami

Žabiny podlehly Lyonu 77:83, skupinu K zakončily s jedinou výhrou na kontě a na posledním místě tabulky. Královopolský tým po prohře s dalším francouzským celkem Flammes Carolo 58:85 skončil ve skupině L třetí s bilancí 2-4.

Žabiny ztratily naději na postup poté, co vedení soutěže zkontumovalo jejich zápas v Lyonu, kam české vicemistryně před měsícem neodletěly kvůli koronaviru. U „zeleného stolu“ prohrály 0:20 a nezískaly ani bod, který se běžně uděluje za porážku. Brňanky nenavázaly na uplynulý ročník Eurocupu, v němž postoupily mezi šestnáct nejlepších týmů.

V posledním zápase proti vedoucímu celku francouzské ligy byly Žabiny vyrovnaným soupeřem především v první čtvrtině, kterou vyhrály o dva body. Pak se začala projevovat kvalita širokého kádru soupeře, do většího trháku ale domácí hráčky Lyon nepustily. Sto sekund před koncem dokonce Brňanky snížily na rozdíl pěti bodů, ale na zvrat to nestačilo.

Nejlepší střelkyní Žabin byla Petra Záplatová s 20 body, double double za 18 bodů a 10 doskoků zaznamenala Natálie Stoupalová.

Hráčky z Králova Pole potřebovaly k tomu, aby postoupily ze třetího místa, porazit Flammes Carolo. Ve Francii s ním přitom Brňanky utrpěly debakl o 74 bodů. V případě výhry by dosáhly na vyrovnanou bilanci tří vítězství a tří porážek a do play off by z třetího místa mohly proklouznout. Takto ale doplatily na výrazně negativní skóre a v soutěži končí.

Tentokrát se severofrancouzským celkem držel mladý brněnský tým krok alespoň v úvodu, pak se ale projevila větší zkušenost soupeře. Nejlepší střelkyní Brňanek byla Kateřina Galíčková s 15 body..

FIBA Eurocup basketbalistek - 6. kolo Skupina K: Žabiny Brno - Lyon 77:83 (21:19, 33:48, 62:69)

Nejvíce bodů: Záplatová 20, Stoupalová 18, Kněževičová 14 - Johanessová 25, Ciaková 14, Allemandová a Williamsová po 12. 20:00 San Sebastian - Montpellier Skupina L: KP Brno - Flammes Carolo 58:85 (12:22, 27:48, 47:70)

Nejvíce bodů: Galíčková 15, Světlíková 12, A. Kopecká 8 - Miličová 21, Fraserová 16, Chevaugeonová 13. Angers - Ragusa Dubrovník 90:42

Skupina K Tým Z V P S B 1. Montpellier 5 5 0 404:364 10 2. Lyon 6 4 2 377:353 10 3. San Sebastian 5 1 4 374:394 6 4. Žabiny Brno 6 1 5 395:439 6