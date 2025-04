Žabiny vyřadily v semifinále basketbalové ligy žen KP Brno a vyzvou USK Praha

Krejčí byl aktivní i z pozice náhradníka, Atlanta však padla a jde do předkola

Basketbalisté Atlanty s Vítem Krejčím prohráli v NBA s New York Knicks 105:121 a po třetí porážce v řadě mají jistotu, že půjdou do předkola play off. Přímý postup do play off si tak ve Východní...