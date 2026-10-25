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Žabiny v brněnském derby deklasovaly KP o 40 bodů, rozhodly už v úvodu

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  16:20
Vendula Krausová z KP Brno se dere ke koši Žabin.

Vendula Krausová z KP Brno se dere ke koši Žabin. | foto: Žabiny Brno

Shay Colleyová ze Žabin Brno se dere ke koši KP Brno, brání ji Sara Rokkanenová.
Eliška Joklová ze Žabin Brno donáší míč do koše KP Brno, sleduje ji Marie...
Lydia Giomiová ze Žabin při trestném hodu
Marie Žílová z KP Brno při trestném hodu
8 fotografií
Žabiny deklasovaly v 6. kole ligy basketbalistek městského rivala KP Brno 92:52 a společně s mistrovským ZVVZ USK Praha zůstaly neporažené. Zatímco Žabiny vyhrály sedmý soutěžní zápas v řadě, Královo Pole utrpělo včetně Eurocupu třetí porážku za sebou.

Žabiny potvrdily v domácí hale Rosnička roli favoritek, v utkání vedly od prvního koše a vysoké vítězství předznamenaly úvodní sérií 11:0.

„Hrály jsme od začátku dobře v obraně, přitvrdily jsme a nenechaly jsme si dát jednoduché body. Díky tomu, že jsme v obraně zvládly lehčí zisky, tak se nám hrálo lépe v útoku,“ řekla televizi Nova Sport domácí rozehrávačka Kateřina Zeithammerová, autorka 10 bodů.

Královo Pole muselo skousnout třetí těžkou porážku za sebou. Před týdnem podlehlo o 51 bodů USK a ve čtvrtek v poháru o 30 bodů v Celje.

„Budeme muset začít pracovat na naší obraně i útoku, přijde mi, že se na hřišti vůbec nevidíme a nepřihráváme si,“ poznamenala královopolská pivotka Tereza Trávníčková.

Zatímco v dresu Žabin se do dvouciferných bodových hodnot dostalo pět hráček, za KP jen autorka 23 bodů Sara Puckettová.

Chance Ženská basketbalová liga

6. kolo:

DSK Basketball Brandýs - Sokol Hradec Králové 89:70 (26:17, 39:40, 65:49)
Nejvíce bodů: Boydová 20, Ondroušková 16, Bellová 13, Ceralová a Pavičová po 10 - Buknová 14, Brožová a Jitka Pilařová po 12, Vlachová a Ogeleová po 9, Harrisová 8.

Žabiny Brno - KP Brno 92:52 (27:13, 48:27, 72:38)
Nejvíce bodů: Ginzová 14, Ryanová 13, Colleyová 12, Fučíková 11, Zeithamerová 10, Kytlicová 9 - Puckettová 23, Petrénaitéová a Rokkanenová po 9, M. Žílová 7.

17:00 Basket Ostrava - Kara Trutnov

15. kolo:

17:00 Slovanka - ZVVZ USK Praha

Tabulka:

1.Žabiny Brno550487:26110
2.ZVVZ USK Praha550481:35510
3.SBŠ Ostrava541390:3419
4.Kara Trutnov633440:4469
5.KP Brno633422:4579
6.DSK Basketball Brandýs633467:5279
7.Levhartice Chomutov532437:3618
8.Sokol Hradec Králové615429:5027
9.Basket Ostrava505305:4435
10.Slovanka505270:4355
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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