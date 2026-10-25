Žabiny v brněnském derby deklasovaly KP o 40 bodů, rozhodly už v úvodu

Žabiny potvrdily v domácí hale Rosnička roli favoritek, v utkání vedly od prvního koše a vysoké vítězství předznamenaly úvodní sérií 11:0.
„Hrály jsme od začátku dobře v obraně, přitvrdily jsme a nenechaly jsme si dát jednoduché body. Díky tomu, že jsme v obraně zvládly lehčí zisky, tak se nám hrálo lépe v útoku,“ řekla televizi Nova Sport domácí rozehrávačka Kateřina Zeithammerová, autorka 10 bodů.
Královo Pole muselo skousnout třetí těžkou porážku za sebou. Před týdnem podlehlo o 51 bodů USK a ve čtvrtek v poháru o 30 bodů v Celje.
„Budeme muset začít pracovat na naší obraně i útoku, přijde mi, že se na hřišti vůbec nevidíme a nepřihráváme si,“ poznamenala královopolská pivotka Tereza Trávníčková.
Zatímco v dresu Žabin se do dvouciferných bodových hodnot dostalo pět hráček, za KP jen autorka 23 bodů Sara Puckettová.
Chance Ženská basketbalová liga
6. kolo:
DSK Basketball Brandýs - Sokol Hradec Králové 89:70 (26:17, 39:40, 65:49)
Žabiny Brno - KP Brno 92:52 (27:13, 48:27, 72:38)
17:00 Basket Ostrava - Kara Trutnov
15. kolo:
17:00 Slovanka - ZVVZ USK Praha
Tabulka:
|1.
|Žabiny Brno
|5
|5
|0
|487:261
|10
|2.
|ZVVZ USK Praha
|5
|5
|0
|481:355
|10
|3.
|SBŠ Ostrava
|5
|4
|1
|390:341
|9
|4.
|Kara Trutnov
|6
|3
|3
|440:446
|9
|5.
|KP Brno
|6
|3
|3
|422:457
|9
|6.
|DSK Basketball Brandýs
|6
|3
|3
|467:527
|9
|7.
|Levhartice Chomutov
|5
|3
|2
|437:361
|8
|8.
|Sokol Hradec Králové
|6
|1
|5
|429:502
|7
|9.
|Basket Ostrava
|5
|0
|5
|305:443
|5
|10.
|Slovanka
|5
|0
|5
|270:435
|5