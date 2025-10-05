Basketbalistky Žabin na úvod ligové sezony zvítězily v brněnském derby

Žabiny za sebou mají náročný začátek sezony. Svěřenkyně trenéra Viktora Pruši navzdory vítězství o 21 bodů v prvním zápase nepostoupily přes Zaragozu do Evropské ligy a následně tým skolila velká marodka, kvůli níž si musel odložit středeční ligový duel s Hradcem Králové. Klub navíc opustily dvě zahraniční opory Laura Juškaitéová a Migna Touréová.
„Byla to taková tahačka ze strany na stranu. Nakonec se nám podařilo i díky těžším střelám dostat se do většího vedení a pak už jsme si to udržovaly až do konce,“ řekla televizi Nova Sport rozehrávačka Kateřina Zeithammerová, jež i díky pěti proměněným trojkám ze sedmi pokusů nastřílela 20 bodů.
O bod více si připsala její řecká spoluhráčka Artemis Spanuová, která strávila na hřišti celých 40 minut a přidala 11 doskoků. Nejlepšími střelkyněmi bronzových medailistek KP byly s 16 body Cameron Swartzová a Michaela Vondráčková.
Basketbalová Chance liga žen
3. kolo
Žabiny Brno - KP Brno 93:77 (20:30, 47:45, 69:65)
16:00 SBŠ Ostrava - Slovanka.