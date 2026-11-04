Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Žabiny mají v Eurocupu čtvrtý úspěch, dominovaly na Kypru

Autor: ,
  22:50
Lydia Giomiová (vlevo) ze Žabin zakončuje na koš AEL Limassol.

Lydia Giomiová (vlevo) ze Žabin zakončuje na koš AEL Limassol. | foto: FIBA

Basketbalistky Žabin Brno se chystají do hry.
Monika Fučíková ze Žabin u míče
Ema Kameníková ze Žabin Brno před zápasem
Kateřina Zeithammerová ze Žabin Brno před zápasem
25 fotografií
Žabiny Brno vyhrály i čtvrtý zápas v Eurocupu basketbalistek a míří za postupem do vyřazovací části. České vicemistryně si upevnily vedení ve skupině A jasným vítězstvím na hřišti AEL Limassol 95:37. Naopak KP Brno, DSK Basketball Brandýs ani SBŠ Ostrava neuspěly.

Žabiny v polovině října doma v úvodním utkání porazily AEL o 42 bodů, na Kypru se jim povedlo vyhrát dokonce rozdílem 58 bodů. Ve třetí čtvrtině svěřenkyně trenéra Viktora Pruši povolily soupeřkám jen pět bodů.

Nejlepší střelkyní zápasu byla s 16 body Natálie Stoupalová, která přidala devět doskoků. O bod méně měla Paula Ginzová. Lydia Giomiová si připsala 12 bodů a 12 doskoků.

Královo Pole utrpělo napříč soutěžemi už šestou porážku v řadě, i když v Nyonu vedlo až o 11 bodů. Švýcarský tým nakonec zvítězil 79:75 - vyšší náskok předtím v utkání neměl. Brňankám nebylo nic platných 18 bodů Sary Puckettové. V Eurocupu prohrály potřetí za sebou, uspěly jen v prvním utkání doma proti Nyonu (72:60).

Marina Ewodová z SBŠ Ostrava střílí nad gironskou rozehrávačkou Iyanou Martinovou.

SBŠ Ostrava podlehla doma Gironě jednoznačně 58:86 a má bilanci 1-3. Francouzka s kamerunským pasem Marina Ewodová se prosadila 19 body a 11 doskoky, stejně jako Turkyně Tilbe Senyüreková v dresu španělského týmu.

DSK Basketball Brandýs prohrál v Eurocupu i popáté, basketbalistkám francouzského Villeneuve d’Ascq podlehl 53:85.

FIBA Eurocup basketbalistek - 4. kolo

Skupina A:
AEL Limassol - Žabiny Brno 37:95
Helsinky - Charnay 55:92

Skupina B:
DSK Basketball Brandýs - Villeneuve d’Ascq 53:85
Maccabi Ašdod - Besiktas 60:70

Skupina G:
Nyon - KP Brno 79:75
Celje - Campobasso 63:59

Skupina K:
SBŠ Ostrava - Girona 58:86
BC Montana - Keltern 73:66

Skupina A – tabulka:

1.Žabiny Brno440373:2348
2.Charnay431350:2707
3.AEL Limassol413269:3695
4.Helsinky404247:3664

Skupina B – tabulka:

1.Besiktas431304:2397
2.Villeneuve330253:1776
3.Maccabi Ašdod422243:2236
4.DSK Basketball Brandýs 505227:3885

Skupina G – tabulka:

1.Campobasso431311:2337
2.Celje422265:2596
3.Nyon422261:2816
4.KP Brno413267:3315

Skupina K – tabulka:

1.Girona431306:2447
2.BC Montana431294:2547
3.Keltern413267:2875
4.SBŠ Ostrava413240:3225
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly

Sportovci oslavili Halloween

Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Lvice a Šelmy postoupily ve Vyzývacím poháru volejbalistek, Prostějov vypadl

Trenér Zdeněk Pommer nově povede Lvice Praha, čtvrtý tým uplynulého ročníku...

Dva ze tří českých týmů postoupily z předkola Vyzývacího poháru volejbalistek. Uspěly pražské Lvice a brněnské Šelmy, které v odvetách navázaly na výhry z minulého týdne. Naopak vypadl Prostějov.

4. listopadu 2026  23:07

V LM slaví City či Real, Como nastřílelo devět gólů. Liverpool padl s Fenerbahce

Aktualizujeme
Erling Haaland slaví se svými spoluhráči z Manchesteru City gól do sítě Lipska.

Ve středečním programu Ligy mistrů se kromě Slavie s Arsenalem hrálo dalších osm zápasů. Liverpool prohrál na Fenerbahce 2:3, Real Madrid zvítězil 3:2 v Aténách. Stejné skóre urval také Manchester...

4. listopadu 2026  18:30,  aktualizováno  23:02

Slavia - Arsenal 1:2, domácí bojovali o remízu, favorit se v závěru bál o výsledek

Wiktor Nowak dává gól Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté potrápili anglického šampiona Arsenal, který se obával o výsledek. Ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů po výrazně zlepšeném výkonu po přestávce bojovali v závěru o remízu,...

4. listopadu 2026  19:50,  aktualizováno  22:57

Žabiny mají v Eurocupu čtvrtý úspěch, dominovaly na Kypru

Lydia Giomiová (vlevo) ze Žabin zakončuje na koš AEL Limassol.

Žabiny Brno vyhrály i čtvrtý zápas v Eurocupu basketbalistek a míří za postupem do vyřazovací části. České vicemistryně si upevnily vedení ve skupině A jasným vítězstvím na hřišti AEL Limassol 95:37....

4. listopadu 2026  22:50

Slavia vydřela výhru nad oslabeným Děčínem, Brňané měli potíže s posledním

David Böhm (vpravo) ze Slavie střílí na koš Děčína.

Slávisté porazili v Maxa Národní basketbalové lize oslabený Děčín, kterému se v minulém utkání s Pískem zranili rozehrávač Tomáš Vyoral a Belgičan Zaccharie Mortant. Lídr zvítězil 89:78 a připsal si...

4. listopadu 2026  21:26

Artis - Bohemians 1:2, hosté dohrávku otočili, domácí byli od 20. minuty v deseti

Fotbalisté Bohemians Praha slaví gól do sítě Artisu Brno.

Fotbalisté brněnského Artisu podlehli v dohrávce 11. ligového kola pražské Bohemians 1:2 a poprvé od poloviny září v soutěži prohráli. Stále čekají na první domácí ligovou výhru. Za hosty skórovali...

4. listopadu 2026  17:50,  aktualizováno  20:26

Čeští házenkáři začali kvalifikaci o Euro, s outsiderem byli rádi za hubenou výhru

Kvalifikace na ME v házené mezi Českem a Izraelem.

Čeští házenkáři vstoupili do kvalifikace Eura vydřeným domácím vítězstvím 27:26 nad Izraelem. Svěřenci trenérů Daniela Kubeše a Michala Brůny ve Zlíně nad outsiderem čtyřčlenné skupiny opakovaně...

4. listopadu 2026  20:17

„Mrazí z toho, ale žádné svinstvo.“ Může brankář po smrti fotbalisty do vězení?

Jesús de Miguel z Tenerife faulovaný v zápase s Andorou, tvrdě ho zasáhl Jesús...

Několik dní vzhlíželi na Kanárech k nebesům, která se zlověstně zatáhla. Bylo nevlídno. Vypadával proud. Nejničivější bouře se nakonec ostrovům vyhnula. Neštěstí se ale zjevilo na místě, které by...

4. listopadu 2026  19:31

Olympiakos ztratil v Evropské lize první body, remizoval v Rennes

Santiago Hezze z Olympiakosu zklamaný po remíze v Evropské lize

Olympiakos Pireus ve fotbalové Evropské lize ztratil první body. Po třech výhrách se musel v předehrávce 4. kola v Rennes spokojit s bezbrankovou remízou. Zápas se hrál o den dříve kvůli chystané...

4. listopadu 2026

Slavia – Arsenal v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, kurzy a statistiky

David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana.

Fotbalisté Slavie přivítají ve 4. kole Ligy mistrů londýnský Arsenal. Pražané v letošním ročníku soutěže stále čekají na první vítězství, zatímco anglický celek patří mezi hlavní favority na celkový...

4. listopadu 2026  18:40

Španělé v Praze s náhradním kapitánem. Rodri vinou zranění nepřiletí

Rodri ze Španělska pózuje s trofejí pro nejlepšího hráče MS.

Španělským fotbalistům bude příští týden v utkání Ligy národů v Praze chybět kapitán Rodri. Držitel Zlatého míče za rok 2024 má z úterního zápasu Barcelony v Lize mistrů proti Aston Ville poraněný...

4. listopadu 2026  18:38

Zlatý olympionik Jílek na prahu zimy: Musím si dát i pozor, co sdílím na sítích

Rychlobruslař Metoděj Jílek reaguje po dojezdu závodu na 1500 metrů na...

V pouhých 19 letech se v únoru stal olympijským vítězem. Na větší sportovní poctu už dosáhnout nelze. Přesto je rychlobruslař Metoděj Jílek stále teprve na začátku.

4. listopadu 2026  18:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.