Žabiny mají v Eurocupu čtvrtý úspěch, dominovaly na Kypru

Žabiny v polovině října doma v úvodním utkání porazily AEL o 42 bodů, na Kypru se jim povedlo vyhrát dokonce rozdílem 58 bodů. Ve třetí čtvrtině svěřenkyně trenéra Viktora Pruši povolily soupeřkám jen pět bodů.
Nejlepší střelkyní zápasu byla s 16 body Natálie Stoupalová, která přidala devět doskoků. O bod méně měla Paula Ginzová. Lydia Giomiová si připsala 12 bodů a 12 doskoků.
Královo Pole utrpělo napříč soutěžemi už šestou porážku v řadě, i když v Nyonu vedlo až o 11 bodů. Švýcarský tým nakonec zvítězil 79:75 - vyšší náskok předtím v utkání neměl. Brňankám nebylo nic platných 18 bodů Sary Puckettové. V Eurocupu prohrály potřetí za sebou, uspěly jen v prvním utkání doma proti Nyonu (72:60).
SBŠ Ostrava podlehla doma Gironě jednoznačně 58:86 a má bilanci 1-3. Francouzka s kamerunským pasem Marina Ewodová se prosadila 19 body a 11 doskoky, stejně jako Turkyně Tilbe Senyüreková v dresu španělského týmu.
DSK Basketball Brandýs prohrál v Eurocupu i popáté, basketbalistkám francouzského Villeneuve d’Ascq podlehl 53:85.
FIBA Eurocup basketbalistek - 4. kolo
Skupina A:
Skupina B:
Skupina G:
Skupina K:
Skupina A – tabulka:
|1.
|Žabiny Brno
|4
|4
|0
|373:234
|8
|2.
|Charnay
|4
|3
|1
|350:270
|7
|3.
|AEL Limassol
|4
|1
|3
|269:369
|5
|4.
|Helsinky
|4
|0
|4
|247:366
|4
Skupina B – tabulka:
|1.
|Besiktas
|4
|3
|1
|304:239
|7
|2.
|Villeneuve
|3
|3
|0
|253:177
|6
|3.
|Maccabi Ašdod
|4
|2
|2
|243:223
|6
|4.
|DSK Basketball Brandýs
|5
|0
|5
|227:388
|5
Skupina G – tabulka:
|1.
|Campobasso
|4
|3
|1
|311:233
|7
|2.
|Celje
|4
|2
|2
|265:259
|6
|3.
|Nyon
|4
|2
|2
|261:281
|6
|4.
|KP Brno
|4
|1
|3
|267:331
|5
Skupina K – tabulka:
|1.
|Girona
|4
|3
|1
|306:244
|7
|2.
|BC Montana
|4
|3
|1
|294:254
|7
|3.
|Keltern
|4
|1
|3
|267:287
|5
|4.
|SBŠ Ostrava
|4
|1
|3
|240:322
|5