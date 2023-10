Měly jsme být připravenější, přiznala Stoupalová slabinu. Závěr Žabiny nakopl

Byl to zápas, v němž se téměř nic nestalo tak, jak bylo v plánu. Hlavně první čtvrtina nepříjemně „svlékla“ Žabiny, které místo velkolepého vpádu do Eurocupu doma se španělským Cadi La Seu prohrávaly jasně na doskoku i na ukazateli skóre. Po deseti minutách 15:25, v poločase přes zlepšení stále ještě 34:47.

„Musely jsme se probrat hlavně v bojovnosti. Měly bychom být na zápas připravenější, je to Eurocup, ale vyběhly na nás a zastihly nás nekoncentrované,“ přiznala kapitánka domácího družstva Natálie Stoupalová.

Hráči Basketu Brno a hráčky Žabin Brno ve fialových dresech na podporu nadace Stop Epilepsy

V koncovce, když se naopak zdálo, že Žabiny nabraly takové tempo, že se jim povede vítězný obrat, minula Stoupalová střelu z pole těsně před klaksonem. „Měla jsem při té střele trochu rozhozené nohy, takže jsem tomu pokusu úplně nevěřila. Důležitou trojku jsem ale před tím dala, a to bylo pro mě hlavní, že jsme šly aspoň do prodloužení,“ pokrčila rameny pětadvacetiletá basketbalistka. „Za bojovnost, kterou jsme předvedly, jsme si zasloužily dovést to do vítězného konce,“ přemítala.

Derby bude

charitativní Víkend s charitativním podtextem zažije v Brně mužský i ženský basketbal. Muži Basketu Brno v sobotu proti Děčínu a ženy Žabin v neděli v derby proti KP Brno nastoupí ve speciálních dresech na podporu nadace Stop Epilepsy. Dresy pak půjdou do dražby.

Jenže v prodloužení už měl navrch španělský soupeř. Stejně jako před rokem Žabiny vstup do Eurocupu doma nezvládly.

„Prohráli jsme si výhodu domácího prostředí, to bolí. Rozkoukávání a přivykání jinému levelu hry, než je v české lize, nám trvalo zbytečně dlouho. Soupeřova sehranost a čtení hry byly na vyšší úrovni, to si musíme přiznat,“ konstatoval Viktor Pruša, trenér Žabin.

Přesto odcházel z haly relativně bojovně naladěn. „Zklamaní jsme, ale víme, proč jsme prohráli, a víme, jak dobře můžeme hrát. Ukázalo se, že konkurenceschopní jsme, a cíl, postup ze skupiny, je reálný. Není to Euroliga s více zápasy, je to Eurocup s šesti duely ve skupině, každé klopýtnutí může rozhodovat, domácí prostředí je dobré si uhájit. Musíme vyhrát v Řecku a nakopnout se,“ uvažoval nad příštím vystoupením Žabin na půdě Eleftherie Moschatu.

Středeční výsledek pro Žabiny není příjemný. „Zápas to byl jeden z nejdůležitějších. Může rozhodovat, jak dopadneme celkově. Takový rozdíl ale ve finále mezi oběma celky nebyl. Je dost dobře možné, že u nich zase vyhrajeme my. Středeční závěr nás nakopne,“ pravila Stoupalová.

Posila dala dva koše ze hry

Ani v dalších aspektech se nehrálo podle brněnských karet. Protože v týdnu před utkáním onemocněla rozehrávačka Petra Záplatová a během duelu měla zdravotní potíže Emma Čechová, musely daleko větší porci odtáhnout hráčky, které se měly na palubovce spíš rozkoukávat.

Lou Lopezová Sénéchalová, posila Žabin z WNBA, která s týmem trénovala teprve od pondělí, strávila na hřišti i s prodloužením 40:09 minut, a Eliška Hamzová, jejíž limitem po několika týdnech léčení mělo být 15 minut, musela vydržet dvacetiminutovou porci.

Eliška Hamzová (s míčem) z týmu Žabin útočí na koš Cadi La Seu v zápase Eurocupu, hraném v Brně 12. října 2023.

U všech čtyř zmíněných hráček Žabiny očekávají, že až budou stoprocentně v pořádku, posunou jejich týmový výkon zásadně nahoru.

Lopezovou Sénéchalovou nechal kouč Pruša v jejím prvním zápase v novém prostředí vzdor její slabé koncovce, se kterou si došla jen pro sedm bodů při dvou proměněných střelách z pole z deseti. Na mexické rodačce s francouzským pasem bylo jasně vidět, že tréninků v Brně by na aklimatizaci potřebovala víc než tři.

„Přijela k nám hrát, přijela nám pomoct, držet ji na lavce nebudeme. Je to hodně dobrý hráč. Vzhledem k našim problémům s kádrem tuhle minutáž zvládnout musela. Dohrávali jsme v šesti až sedmi lidech, to není komfortní situace,“ vysvětloval Pruša.

Potvrdil, že od pětky draftu WNBA nadále čeká velké věci, středeční zápas s jeho důvěrou ve vybranou posilu neotřásl. „Po lidské stránce jsem s ní velmi spokojený. Je to pracant, ví, co chce, netrpí hvězdnými manýrami z Ameriky. Přijela nám pomoct. Dnes jsme viděli jen malou část jejího potenciálu. Až se bude cítit komfortněji ve věcech, které pro ni chceme nachystat, dá nám daleko víc,“ je si Pruša jistý.