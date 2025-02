Skrečovaný šlágr. Žabiny se USK nepostaví, kvůli marodce prohrály administrativně

Žabiny měly hostit mistrovský tým o tomto víkendu, ale kvůli rozsáhlé marodce v kádru požádaly o odložení zápasu. „Neschopnost svých hráček nastoupit k utkání (domácí družstvo) řádně doložilo lékařskými zprávami,“ konstatoval Jakeš.

Na dohrání zápasu v náhradním termínu už ale není prostor. Příští týden začne podle rozpisu nadstavbová část a USK už ve středu čeká zápas o euroligové Final Six na palubovce francouzského Landes. „Vzhledem k faktu, že se jedná o utkání posledního kola základní části ŽBL a není možnost utkání dohrát v náhradním termínu, rozhodl sportovní ředitel ŽBL o skrečování utkání,“ konstatovalo vedení soutěže.

Rozhodnutí znamená, že USK opět vyhrál základní část bez jediné ztráty. Žabiny skončily druhé se dvěma porážkami, přičemž tu jedinou na hřišti mu uštědřil v listopadu právě pražský rival (89:49).

„Na euroligové derby jsme se těšili, byla tomu věnována patřičná pozornost. Bohužel situace je taková, že hráčky od reprezentační pauzy postupně lehaly s antibiotiky. Teď musíme počkat, až se holky uzdraví, abychom mohli naskočit do nadstavby,“ sdělil ČTK generální manažer Žabin Radek Šír.

Zrušení zápasu litovala i trenérka USK Natália Hejková. „Mrzí nás to, protože jsme velmi chtěli tento zápas odehrát. Byl by velmi dobrou prověrkou před nejdůležitější částí sezony, a to před soubojem s Basket Landes o postup do Final Six,“ uvedla na klubovém webu.

V základní části ŽBL zbývá sehrát dva zápasy. V sobotu se utkají KP TANY Brno s Hradcem Králové, rozhodne se o tom, zda do skupiny A1 postoupí hostující Východočešky, nebo Chomutov. V neděli se utkají Ostrava se Slovankou.