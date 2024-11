Bolavé evropské zkušenosti. Žabinám proti Turkyním pomáhaly led a cola

„Obrovsky náročný zápas, protože jejich křídla i pivotky jsou velice tvrdé. Bylo to velice náročné, ale super zkušenost,“ přitakala vyčerpaně reprezentační pivotka Emma Čechová.

Brňanky už s jistým postupem ze třetího místa do další fáze Euroligy tureckému favoritovi sekundovaly ze startu zdatně a bez zbytečného respektu. Obětavostí krotily někdy až chirurgickou přesnost Mersinu, naděje na velké překvapení se pak ale brzy smrskly na teorii a zápas postupem času přinášel stále více soubojů a tahanic.

Turecké vicemistryně, s několika vítězkami nejprestižnější americké WNBA v sestavě, vytáhly úspěšnost trojkové střelby na neuvěřitelných padesát procent a trestaly i nedůrazná zakončení některých brejků Brňanek. Ty i přes nepříjemné zranění kolene Simony Sklenářové nepřestávaly bojovat a právě po bolestné chvilce své spoluhráčky nabraly druhý dech.

Petra Záplatová v dresu Žabin Brno

Soupiska kouče Viktora Pruši pak ještě chvíli před koncem úvodní půle přišla o otřesenou kapitánku Petru Záplatovou, která po souboji pod košem upadla a uhodila se do hlavy a spadla na bolavé rameno.

„Ještě bych to doplnil, že nejen ony, ale také Eliška Hamzová tu měla před posledním vstupem do hry z únavy křeče a prala se s tím to rozchodit. To ale kvůli únavě. U Simony to vypadá nejvážněji, uvidíme podle výsledků vyšetření,“ podotknul kouč.

Ostatně ani Čechová prý neunikla péči zdravotníků. „Dnes to hodně bolelo, byť pro mě to bylo osobně zejména v obraně o kus lepší, oproti prvnímu zápasu s nimi. Nebylo to zákeřné, ledovala jsem si pak zátylek ne kvůli tvrdosti soubojů, jen mi zkrátka nebylo dnes úplně nejlépe. V průběhu zápasu jsem si stihla i odskočit. Naše pivotky měly hodně faulů, tak jsem měla ještě větší vytížení a trošku se mi navalovalo. Tak jsem si vzala led a pila colu, aby se mi žaludek trochu srovnal a uklidnil,“ líčila své trable.

Na přítomnost mezi nejlepšími si musí Žabiny zpět navyknout. Mersin či Bourges umí i reprezentačním oporám stále mírně zamotat hlavu. „Je to velký zážitek, ale snažím si to nenechat vlézt pod kůži, abych z toho nebyla před zápasy nervózní. Když pak přijdu na hřiště, opadne to. Snažíte se bránit, hrát, co to jen jde, ale pochopitelně tam ta nervozita stále někde je,“ přiznává vytáhlá podkošová hráčka.

„Holky si asi užijí, že hrají proti Howardové nebo Thorntonové, já si spíš užívám, že vidím hrát můj tým proti takovému soupeři a na takové úrovni. Je to největší a nejsledovanější prostředí. A výzva, jak se měřit s mým týmem proti nim. Svým způsobem si to tedy také užívám,“ přidává se i kouč.

Viktor Pruša velí basketbalistkám Žabin Brno.

Bodový stroj Mersinu se po poločase zasekl a Brňanky stáhly rozdíl až na jedenáct bodů, což pomohlo k návratu nejostřílenější brněnské basketbalistky zpět na palubovku. „Konzultovali jsme to mezi trenéry i s lékařem, zda její nasazení zpět je potřeba. S ramenem má Petra (Záplatová) drobné potíže dlouhodobě, jenže všichni ji známe, ona si tyhle věci nenechá vymluvit a je jedna z největších bojovnic v republice i Eurolize. Chtěla zpátky, takže šla,“ vysvětluje trenér.

Žabiny jako by se poté učily od soupeře důrazu a drzosti a třetí část nízkým skóre 11:9 dokonce ovládly. „Myslím, že jsme se dokázali na Euroligu adaptovat už od začátku, ale ty jejich fyzické aspekty, to se prostě velmi těžko srovnává. Když už jsme je ale vzadu udrželi na 64 bodech, tak by se to dalo zvládnout, jenže s úspěšností střelby pod třicet procent z dvoubodových pokusů a pod dvacet z trojkových, to pak nejde,“ povzdechl si Pruša.

Jeho tým po tureckém velkoklubu čeká v rámci tuzemské soutěže ten český, tedy ZVVZ USK Praha, který v posledním play off dokázal po dlouhém čekání porazit.

„Je to ale takové zrcadlo, na čem nyní náš tým je. Hrajeme s velkoklubem slušný zápas, jsme se jim schopní důstojně postavit. Já si věřím na všechny. Vnímám, že když holky hrají své maximum, můžeme se bavit o výhře proti komukoliv,“ říká Pruša.

Jeho tým pak „euroligový“ trojboj uzavře opět v azylu haly na Vodově ulici posledním zápasem první fáze Euroligy proti francouzskému Bourges. „Je to něco, s čím jsme museli počítat. Ve čtvrtek máme volno, tak musíme kvalitně zregenerovat a připravit se na USK Praha a Francouzky. Jen hrát zápasy ale nebudeme, nějaký trénink je tam vždycky, pokud se nehraje vyloženě obden. Snad ukážeme, co v nás je,“ říká Čechová.