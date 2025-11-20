V brněnském klubu naopak skončila americká křídelní hráčka Sara Dickeyová. Žabiny to uvedly na svém webu.
Devětadvacetiletá Colleyová hrála v minulé sezoně za Chartres. Předtím účastnice olympijských her v Paříži nastupovala ve francouzské lize i za Bourges a Flammes Carolo. Na rozehrávce zastoupí zraněnou Elišku Hamzovou, která je se zlomeninou záprstní kůstky mimo hru už pět týdnů.
Žabinám pomohou nové hráčky i na evropské scéně. „Mým cílem je probojovat se s týmem do finále ligy a postoupit do finále Eurocupu,“ řekla Brownová. Pětadvacetiletá absolventka americké univerzity Duke hrála naposledy nejvyšší soutěž v Číně.
Změny hlásí i Basket Ostrava. Odchází zraněná americká hráčka Lenahan Morganová, z prvoligové Olomouce tým doplní jedenadvacetileté Zuzana Křížová a Anna Jedličková.