Žabiny posílily tým, přichází kanadská reprezentantka i pivotka z Duke

  11:44
Basketbalistky Žabin Brno doplnily v reprezentační pauze kádr, přišla kanadská rozehrávačka Shay Colleyová a americká pivotka Kennedy Brownová. Premiéru v dresu českého vicemistra si odbydou v sobotu proti poslednímu týmu ligové tabulky Basketu Ostrava.
Shay Colleyová mezi spoluhráčkami z kanadské reprezentace | foto: FIBA

V brněnském klubu naopak skončila americká křídelní hráčka Sara Dickeyová. Žabiny to uvedly na svém webu.

Devětadvacetiletá Colleyová hrála v minulé sezoně za Chartres. Předtím účastnice olympijských her v Paříži nastupovala ve francouzské lize i za Bourges a Flammes Carolo. Na rozehrávce zastoupí zraněnou Elišku Hamzovou, která je se zlomeninou záprstní kůstky mimo hru už pět týdnů.

Žabinám pomohou nové hráčky i na evropské scéně. „Mým cílem je probojovat se s týmem do finále ligy a postoupit do finále Eurocupu,“ řekla Brownová. Pětadvacetiletá absolventka americké univerzity Duke hrála naposledy nejvyšší soutěž v Číně.

Shay Colleyová v kanadském dresu

Změny hlásí i Basket Ostrava. Odchází zraněná americká hráčka Lenahan Morganová, z prvoligové Olomouce tým doplní jedenadvacetileté Zuzana Křížová a Anna Jedličková.

Žabiny Brno – Basket Ostrava

22. 11. • 17:00 • Sportovní hala Rosnička, Brno-Žabovřesky

