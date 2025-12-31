Turbulentní sezona u Žabin pokračuje. V týmu končí řecká opora Spanuová

Žabiny Brno se s koncem roku rozloučily s další zahraniční posilou. Ve zbytku sezony už v týmu nebude pokračovat řecká basketbalistka Artemis Spanuová. O odchodu kapitánky informoval klub na instagramu den poté, co oznámil konec angažmá švédské hráčky Amandy Zahuiové. V průběhu prosince v týmu skončila také francouzská křídelnice Zoé Wadouxová.
Řekyně Artemis Spanuová se snaží zakončit přes Marii Miccoliovou z Campobassa.

Řekyně Artemis Spanuová se snaží zakončit přes Marii Miccoliovou z Campobassa.

Dvaatřicetiletá Spanuová odehrála poslední zápas v dresu Žabin 29. prosince v brněnském derby s Královým Polem, ani jejích 17 bodů a osm doskoků ale nečekané porážce 89:94 nezabránilo. V průměru v lize sbírala 13,2 bodu a 9 doskoků na zápas. Nyní podle informací na sociálních sítích zamíří do Panathinaikosu.

Reprezentantka se vrací domů. Kadlecová opouští Ameriku, posílí Chomutov

Spanuová české vicemistryně posílila před touto sezonou s několika dalšími zkušenými zahraničními hráčkami, které měly Žabinám pomoct k postupu do Euroligy. Kvalifikaci ale tým nezvládl a vypadl pak i v 1. kole play off Eurocupu.

Do kádru Žabin se v minulých dnech vrátila reprezentační pivotka Natálie Stoupalová, která strávila minulou sezonu v Gdyni a na podzim působila v Salamance.

