Turbulentní sezona u Žabin pokračuje. V týmu končí řecká opora Spanuová

Dvaatřicetiletá Spanuová odehrála poslední zápas v dresu Žabin 29. prosince v brněnském derby s Královým Polem, ani jejích 17 bodů a osm doskoků ale nečekané porážce 89:94 nezabránilo. V průměru v lize sbírala 13,2 bodu a 9 doskoků na zápas. Nyní podle informací na sociálních sítích zamíří do Panathinaikosu.
|
Reprezentantka se vrací domů. Kadlecová opouští Ameriku, posílí Chomutov
Spanuová české vicemistryně posílila před touto sezonou s několika dalšími zkušenými zahraničními hráčkami, které měly Žabinám pomoct k postupu do Euroligy. Kvalifikaci ale tým nezvládl a vypadl pak i v 1. kole play off Eurocupu.
Do kádru Žabin se v minulých dnech vrátila reprezentační pivotka Natálie Stoupalová, která strávila minulou sezonu v Gdyni a na podzim působila v Salamance.