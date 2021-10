Žabiny zbrojí na Eurocup. Přivedly „nevšední“ posilu, co zažila finále WNBA

Obě dvě dokázaly svoji špičkovou kariéru spojit s mateřstvím. Pivotmanka Monika Grigalauskytéová (29 let) má půlročního syna Joela, křídelní hráčka Bria Holmesová (27 let) je maminkou tříleté dcery Diony.

Od začátku tohoto týdne je spojuje ještě jedna věc: obě se chystají hrát za brněnské Žabiny. Tým, který si zakládá na česko-slovenské hráčské cestě, po nich sáhl, aby vyztužil svoje řady na Eurocup.

Bria Holmesová Monika Grigalauskytéová

První zkouškou pro ně může být nedělní ligový zápas v Ostravě, „ostrá“ premiéra se čeká za týden na evropské scéně. To Žabiny přivítají belgický celek Castors Braine.

„Důvody, proč jsme je přivedli, jsou dva. První je ten, že jsme zkrátka potřebovali jednu až dvě hráčky do rotace, protože nás v sezoně čekají čtyři soutěže, začali jsme s úzkým kádrem a později by nás to zřejmě dohnalo. Zasáhlo nám do toho i zranění Lenky Šoukalové, s nímž se nedalo počítat,“ říká Viktor Pruša, trenér Žabin.

„Kdyby byla možnost, aby posily byly české, byla by to značka ideál. Taková možnost ale nebyla. A tak jsme se rozhodli, když už budeme někoho angažovat, ať jsou to posily vysoké kvality. Obě přicházejí pro těžké evropské zápasy a měly by být výrazným přínosem i oživením,“ představuje si Pruša.

Rychlejší adaptaci očekává od Grigalauskytéové. Donedávna hrála v Itálii za Schio, navíc má za sebou celou řadu evropských angažmá. „Základní pravidla na tréninku velmi rychle pochytila,“ sledoval s potěšením Pruša.

Dvojí porce Eurocupu v Brně Hned dva brněnské týmy se představí v letošním ročníku Eurocupu. Vedle nováčka z Žabin ho hraje již tradiční účastník KP Brno, a ve dvou případech se v základních skupinách stalo, že se oba velcí rivalové představí ve stejný týden doma. Proto došlo k dohodě o pořadatelství tak, aby se zápasy nekřížily v jeden den. V prvním případě hraje KP Brno příští středu 13. října proti francouzskému Tarbes a Žabiny o den později hostí belgický Castors Braine, napodruhé si oba celky pořadí svých utkání vymění. Žabiny tedy 24. listopadu narazí na londýnské Lions, den po nich se KP Brno střetne s týmem Lille Villeneuve d'Ascq ze severu Francie.

Holmesová ještě v září usilovala v zámoří o místo na soupisce Las Vegas Aces, týmu WNBA, s nímž postupně podepsala dva sedmidenní kontrakty a zasáhla do dvou duelů.

Z minulosti má letmou zkušenost i s českým basketbalem, když za polské Polkowice nastoupila proti USK Praha.

Žabiny v ní získávají hráčku, jakých po českých palubovkách moc neběhá. Holmesová sice měří „podkošových“ 190 centimetrů, ale hraje na křídle.

„Ve výšce je skrytá moje tajná zbraň, můžu hrát a bránit víc pozicí,“ usmívá se finalistka WNBA s Connecticutem. kde se potkala s Alyssou Thomasovou a Brionnou Jonesovou, oporami USK Praha.

Pruša přiznává, že si sledováním videa i konzultacemi s hráčským agentem důkladně ověřili, zda skutečně berou křídlo.

„Je rychlá, dynamická, slušně střílí z dlouhé vzdálenosti. Je to křídlo vysoké metr devadesát, což je dost nevšední, neubírá jí to však na pohyblivosti. Skýtá to hodně možností a kombinací. Měla by být komplexní hráčkou na víc pozic i pomoc na doskoku,“ očekává trenér Žabin.