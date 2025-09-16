Sestavu pro nadcházející sezonu přitom Žabiny skládaly s tím, že po loňském úspěšném návratu do nejprestižnější evropské klubové soutěže věřily už v zařazení přímo do skupinové fáze Euroligy. Posilování tomu odpovídalo; kontingent zahraničních hvězd v čele s řeckou legionářkou Artemis Spanuovou a Američankou se slovinským pasem Shante Evansovou do Brna dorazil právě s vidinou hraní v elitní společnosti.
Než se však v novém působišti pod Špilberkem stačily ostřílené cizinky vůbec sejít, zaskočila je zpráva, že podle nastaveného klíče mezinárodní federace FIBA se Žabiny těsně nevešly mezi „vyvolené“ a musí do kvalifikace. A navíc jako nenasazené. Jinými slovy – pokud se Zaragozou v přímém souboji o postup (začíná se ve čtvrtek v Brně, odveta je příští středu ve Španělsku) neuspějí, Euroligu si nezahrají a zařadí se do Eurocupu, tedy o jednu úroveň níž.
„Pokud postoupíme, jsou to skvělé přípravné zápasy na Euroligu. Ale je to komplikace. Počítali jsme s tím, že automaticky skupinu budeme hrát, když se Česko v rankingu dostalo přes Maďarsko, které loni dvě místa dostalo. Ale bohužel,“ povzdechl si Radek Šír, generální manažer Žabin.
Žabiny začínají doma
Stejně jako loni, kdy se v kvalifikaci o Euroligu utkaly s maďarským Szekszárdem, vstoupí Žabiny do dvojzápasu doma. Zaragozu přivítají ve čtvrtek v 18 hodin v Králově Poli. Odveta je na programu příští středu na půdě soupeřek. Na domácí utkání nabízí Žabiny vstupenky za jednotnou cenu 100 korun; kdo si v předprodeji již koupil dražší lístek, tomu bude rozdíl uhrazen.
Soupeř, v jehož kádru po přestupu z USK Praha figuruje i reprezentantka Veronika Voráčková, navíc patří k těm silnějším, které šlo v kvalifikaci dostat.
„Jeden ze dvou, které jsme si nepřáli,“ přiznal brněnský kouč Viktor Pruša na adresu finalisty kvalitní španělské ligy. „Představovali jsme si to jinak. Teď už ale není čas se tím zabývat, chystáme se na zápasy se zdravým sebevědomím a věříme, že je v našich silách uspět,“ hlásí trenér.
Svůj tým už od začátku týdne cepuje v hale v Králově Poli, kde budou Žabiny i letos evropské zápasy hostit. V přípravě vyhrály všech sedm zápasů, skvěle se jeví Řekyně Spanuová, která se rovnou stala kapitánkou brněnského celku, z účinkování v zámořské WNBA už přiletěla i poslední nová hráčka Migna Touréová z týmu Connecticut Sun.
„S tím, jak se podařilo kádr obměnit, jsem hodně spokojený. V přípravě jsme hráli skvěle. Na postup máme a chystáme se tak, že v Eurolize budeme. Jsem rád, že hráčky přijaly důležitost kvalifikace a sešly se zde brzo, aby si na sebe zvykly,“ sděluje Šír.
Osobní vklad posil Žabin je umocněn i tím, že Spanuová a spol. hrají také o jistotu angažmá v celém zbytku sezony. Ačkoliv o tom vedení klubu nechce mluvit a upíná se k tomu, že do Euroligy postoupí, je zřejmé, že českou ligu a Eurocup hvězdy ze zahraniční hrát nepřišly.
„Je to z nich cítit na každém tréninku. Vybíraly jsme bojovnice, které nejsou zvyklé se před překážkami rozklepat. Prvotní zpráva o tom, že jdou do kvalifikace, pro ně pozitivní nebyla, vidím ale na nich odhodlání zkrátka postoupit a normálně u nás pokračovat v sezoně. Euroliga je pro ně obrovskou motivací, Evansová v ní hrála prim, Spanuová si loni s Bourges zahrála finálový turnaj, chtějí to hrát znovu. Jak jednou okusíte nejvyšší úroveň, není ve vašem zájmu z toho slevit,“ komentoval situaci Pruša. Je přesvědčen, že tým má nyní lepší než v minulé sezoně.
Kolika posil a kterých konkrétně by se možnost opustit Žabiny v případě nezdaru v kvalifikaci týkala, klub neupřesnil. „My především věříme, že to vůbec nebudeme muset řešit,“ nadhodil Šír.
V Brně si nicméně dobře uvědomují, že ani Zaragoza se nemíní vidiny Euroligy jen tak vzdát. Tamní klub si navíc s předstihem vyjednal pořádání finálového turnaje, který se v Zaragoze odehrál již letos na jaře a navázat na to má vyvrcholení dalších dvou sezon, a jako pořadatel španělský tým v bojích o titul chybět rozhodně nechce.
„Předpokládám, že motivaci díky tomu mají v Zaragoze jak hráčky, tak všichni lidé kolem basketbalu. Čeká nás vyvážený protivník s širokou rotací, schopný být nebezpečný ve ‚velké‘ i v ‚malé‘ sestavě. Už to ale bereme, jak to je. Mohou rozhodnout detaily, v dvojzápasovém ‚do-or-die‘ modelu není prostor na chyby,“ připravuje se Pruša.
V konečném součtu o postupujícím rozhodne celkové skóre z obou zápasů. „Abychom se vyhnuli kalkulacím, bude nejlepší vyhrát doma i venku,“ velí kouč.