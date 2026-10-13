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Žabiny chtějí v Eurocupu dojít daleko, brněnské KP může zbrzdit koncert

Jiří Černý
  17:52
Paula Ginzová v dresu Žabin Brno

Paula Ginzová v dresu Žabin Brno | foto: FIBA

Robbi Ryanová ze Žabin Brno u míče v zápase s Trutnovem
Eliška Joklová ze Žabin Brno najíždí na koš Kary Trutnov.
Lydia Giomiová ze Žabin při střelbě trestného hodu
Natálie Stoupalová ze Žabin při střelbě trestného hodu
31 fotografií
Euroligový sen jim nevyšel, teď chtějí uspět v Eurocupu. Basketbalistky Žabin Brno vstupují do evropské sezony s ambicí vyhrát základní skupinu a dojít co nejdál. KP Brno má před sebou jiný úkol: do sehraného celku potřebují poskládat sedm nových hráček. Oba týmy rozehrají skupinovou fázi ve středu od 18 hodin na domácí půdě. Královo Pole však kvůli koncertu americké zpěvačky Anastacii nastoupí v nezvyklém prostředí vedlejší haly.

Žabiny si přály návrat do Euroligy, jenže v kvalifikaci do ní nestačily na Crvenou zvezdu Bělehrad a po porážce 69:75 jim „zbyl pouze“ Eurocup. Pro tým, který se v minulé sezoně dostal do vyřazovací fáze druhého z evropských pohárů a myslel si na obnovenou účast mezi elitou, to může být zklamání.

Robbi Ryanová ze Žabin Brno u míče v zápase s Trutnovem
Eliška Joklová ze Žabin Brno najíždí na koš Kary Trutnov.
Lydia Giomiová ze Žabin při střelbě trestného hodu
Natálie Stoupalová ze Žabin při střelbě trestného hodu
31 fotografií

Trenér Viktor Pruša ale zdůrazňuje, že současný kádr skládal především s ohledem na druhou nejprestižnější evropskou soutěž a jeho hráčky ji berou jako velkou výzvu.

„My jsme ten tým složili tak, abychom byli vysoce konkurenceschopní právě v Eurocupu. Námi zvolené posily v Žabinách pro Eurocup opravdu chtějí být. Cílem je být po Vánocích pořád součástí soutěže v rámci play off,“ vysvětlil kouč, který disponuje hned čtyřmi zahraničními posilami i Eliškou Joklovou, která se před sezonou vrátila ze zámořské WNBA.

Eliška Joklová ze Žabin Brno najíždí na koš Kary Trutnov.

Loňský rychlý konec po základní skupině chtějí Brňanky odčinit. Před rokem jejich cesta skončila hned v prvním kole vyřazovací části na polském Lublinu. Tentokrát se chtějí dostat minimálně mezi nejlepších šestnáct týmů a vybojovat si co nejlepší výchozí pozici pro další část soutěže.

Žabiny míří bez výmluv na první místo

Ambice jsou přitom ještě vyšší než samotný postup. Pruša otevřeně mluví o vítězství v základní skupině a ideálně o stoprocentní bilanci. Vedle počtu výher bude důležitý také bodový rozdíl, který může hrát roli při určování nasazení do play off.

Joklová pobude v Brně do konce roku, pak ji čeká nová lukrativní soutěž Project B

„Je to naše ambice i cíl, který jsme si s týmem určili. Klub je tak nastavený,“ potvrdil Pruša.

Žabiny čeká kyperský Limassol, finská akademie HBA-Marsky Helsinki a francouzské Charnay. Zatímco proti mladému finskému výběru očekává trenér především rychlost, kolektivní pojetí a bojovnost, Limassol sází na výrazné zahraniční hráčky. Za nejtěžšího soupeře skupiny považuje francouzský celek, který podle něj vstoupil do sezony ve velmi dobré formě.

Lydia Giomiová ze Žabin při střelbě trestného hodu

„Charnay bude pro nás zásadním a největším soupeřem. hraje typický francouzský basketbal, hodně silový a intenzivní, s kvalitními podkošovými hráčkami,“ popsal Pruša.

Vedle evropského poháru chtějí Žabiny uspět také v domácí lize. Jejich cílem je být dominantní proti ostatním českým soupeřům a co nejvíce se přiblížit USK Praha, který v posledních letech českému ženskému basketbalu vládne.

Sedm nových hráček v KP mění zažité pořádky

Královo Pole má po kvalifikaci Euroligy mnohem méně důvodů k rozčarování. Proti francouzskému Flammes Carolo podle očekávání neuspělo a nyní se může soustředit na soutěž, kterou bere jako hlavní evropskou výzvu. Trenérka Marcela Krämer však před startem upozorňuje, že její tým stále není hotový.

V létě totiž přivítala sedm nových hráček, včetně čtyř zahraničních basketbalistek. Jejich začlenění do herního systému zabere čas, zvlášť když některé z nich byly ve svých předchozích působištích zvyklé na výraznější individuální roli.

Julie Pospíšilová (vpravo) z Flammes Carolo útočí na koš KP Brno.

„Je to dost složité. Zapojit sedm lidí je, jako kdybyste přišli do nového týmu úplně poprvé. Některé hráčky si ještě nezvykly na to, že se musejí ve vteřině rozhodnout, co udělají, a sžít se s naším stylem hry,“ přiznala Krämer.

Trenérka přesto věří, že se tým bude postupně zlepšovat. Pozitivně vnímá i nové cizinky. Ty podle ní zapadly do kolektivu nejen basketbalově, ale také lidsky. Zvláštní očekávání má od 188 centimetrů vysoké Američanky Sary Puckettové na pozici pivotky.

Královo Pole čeká švýcarský Nyon, slovinské Celje a italské Campobasso. Právě italský soupeř představuje podle Krämer mimořádně náročnou zkoušku. Zároveň ale odmítá podceňovat papírově méně zvučné protivníky.

„Týmy jsou hrozně nevyzpytatelné. Země, které jsme kdysi porážely o dvacet bodů, dnes dokážou být vyrovnaným soupeřem, nebo nás i porazit. Je to těžké a hodně záleží také na zahraničních hráčkách,“ upozornila.

Pevně stanovenou hranici v podobě postupu ze skupiny proto předem vyhlašovat nechce. KP už v minulosti dokázalo z evropské skupiny postoupit, letos ale potřebuje především získat jistotu a sehrát nově poskládaný tým.

Anastacia mění domácí prostředí

První zápas navíc Královo Pole čeká v nezvyklých podmínkách. Kvůli koncertu americké zpěvačky Anastacii nemůže využít svou obvyklou hlavní halu a nastoupí ve „Staré hale“, kde běžně nehraje. Podle Krämer je to komplikace, protože velká domácí hala bývá pro tým výhodou, mimo jiné i díky specifickému vnímání v prostoru.

„Naše hala je tak obrovská, že je pro nás šestým hráčem. Orientace v ní není úplně jednoduchá, když je za košem všude tolik místa. Teď nás přemístili do menší haly, na jakou jsou zvyklé skoro všechny eurocupové týmy. O tuhle výhodu tak přicházíme,“ vysvětlila trenérka.

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