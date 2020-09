Žabiny zachránily dotace. Měli jsme na kahánku, přiznává generální manažer

„Jestli jsme měli na kahánku? Určitě měli,“ přiznává generální manažer slavného klubu Radek Šír bez obalu. „V létě jsme nevěděli, zda budou dotace a v jaké výši budou. Výši nevíme stále, ale máme je přislíbené. To byl náš jediný záchranný kruh, který rozhodoval o tom, zda budeme pokračovat, nebo ne. Peníze od soukromých subjektů jsem ani nečekal, že přijdou, taková je bohužel realita,“ vylíčil manažer.

Za cenu výrazných škrtů se Žabiny podařilo zachránit. Rozpočet na příští sezonu je podle Šírových slov na čtyřiceti procentech toho předchozího, což jsou odhadem jednotky milionů korun.

Na sezonu v ženské lize, která začíná za tři týdny, by to mělo stačit.

Na nějaké vyskakování to ale v Žabinách letos nebude. Vidět je to nejvíc na kádru, s nímž jde 14násobný ligový mistr a aktuální vítěz Českého poháru do boje. Nejvyšší hráčka Žabin měří jenom 185 centimetrů; dvoumetrové pivotmanky jsou totiž v basketbale nejdražší a klub si je letos nemůže dovolit.

Trenéři tak mají na soupisce deset domácích jmen. Cizinky jsou pryč všechny. „Některé holky jsou tady už pátým rokem. Já si ale myslím, že to máme poskládané dobře a že nějaký výsledek uhrajeme. Vsadíme na bojovnost. Já holkám věřím,“ říká Šír. V lize i po odlivu opor pomýšlí na umístění do 4. místa. Optimismu dodala Žabinám dvě vítězství nad Ružomberkem, který do Brna o víkendu přijel.

„Velice slušní jsme byli v důležitých aspektech hry, tedy v obraně a v rychlém protiútoku,“ ocenil trenér Viktor Pruša. Zároveň však Ružomberok svého hostitele zle potrápil na doskoku, kde se absence vysoké pivotmanky Žabin hned projevila.

Šír nevylučuje, že hráčka s těmito fyzickými parametry během sezony přijde, musely by však na to v první řadě být peníze navíc v rozpočtu. „V tuto chvíli si však nemyslím, že i kdybychom peníze měli, že bychom je rozhazovali. V téhle sezoně možná ani nebude mít smysl tlačit finančně na pilu,“ kalkuluje raději.