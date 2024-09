Válku cizinek o Euroligu rozhodly Žabiny trestnými hody v posledních vteřinách

Dlouho vyhlížený duel o místo ve skupinové fázi Euroligy zastihl brněnské Žabiny ještě před startem domácí soutěže.

Obměněná sestava musela stavět na osobních dovednostech než na souhře. Výborný výkon nové pivotky Stephanie Kostowiczová dává Češkám po výhře 67:66 lepší vstupní pozici do odvety, která by je v případě výhry vrátila do Euroligy po deseti letech.

Žabiny od začátku chtěly využít výškovou převahu i vynikající atmosféru a soupeřky pustily do vedení jen v samotném začátku. První body zaznamenala nová posila Brňanek, americká pivotka Stephanie Kostowiczová.

Ta dnes v soutěžním zápase oblékla zelenobílý dres Brňanek vůbec poprvé. „Velká seznamovací zkušenost v takovém zápase. Holky jsou tu společně z většiny minimálně sezonu a tak pro mě jako pro novou hráčku není úplně snadné do toho naskočit. Jsou ale skvělé, přivítaly mě a přijaly a teď máme první společné vítězství,“ usmívala se.

Devětadvacetiletá Američanka, která má bohaté zkušenosti s evropským basketbalem, a v minulé sezoně oblékala dres Polskie Przetwory Bydgoszcz společně s další zámořskou legionářkou Elisou Cunaneovou a Nikolinou Kneževičovou z Bosny a Hercegoviny nutily Maďarky k faulům.

Nikolina Kneževičová z BK Žabiny Brno útočí, sleduje jí Barnadett Horváthová ze Szekszárdu.

Cizinecká osa obalená českými reprezentantkami si vybudovala malý náskok, kvůli úspěšným trojkám Maďarek a nízké úspěšnosti zakončení za dva body však Žabiny dlouho hledaly recept.

První úspěšnou trojku zaznamenaly Žabiny z rukou Kateřiny Zeithammerové až v půlce druhého dějství. Ani ta však nepřinesla návrat do vedení. Množství minel a houževnatost obran vyústila v nízké poločasové skóre 31:34.

Euroliga, i její kvalifikační část má být velkou školou především pro české hráčky. V polovině utkání všech pět nejlepších střelkyň nebyly Češky ani Maďarky. Těm zářila ve střelbě trojek především Australanka Marena Whittleová s čtyřmi přesnými zásahy z šesti dalekonosných střel a dalšími body uvnitř perimetru.

Kostowicz bodově nebyla tolik odskočená svému týmu, přesto prodala zkušenosti ze štací v Německu, Itálii, Rumunsku či Mexiku. „Mým cílem je vynikat v jakékoli roli, ve které mě tým bude potřebovat. Očekávám nové výzvy, prostor pro zlepšení své hry a možnost pomoci už tak solidnímu týmu prosadit se v Evropě. A samozřejmě doufám, že vyhrajeme co nejvíc zápasů, co to půjde,“ řekla sebevědomě domácí hvězda utkání.

Žabiny si musí podle kouče Viktora Pruši ještě více přivyknout na tvrdost basketbalu v nejvyšší evropské soutěži. Sám si také musí dát pozor na své emoce, za které dostal v domácím zápase technickou chybu a trestný hod, který v závěru mohl rozhodnout. „Stáhla by se mi zadnice, kdyby to byl rozhodující zápas, takhle jsme jen v poločase. Pyšný na sebe za to nejsem, na druhou stranu pokud chceme postoupit, musíme být dominantnější a jeden bod nás nemůže položit,“ hodnotil Pruša.

Že se dnes Žabiny musely spolehnout více na individuální výkony přiznával i kouč. „Ještě musíme chytit rytmus. Vázne nám souhra, ještě to nemáme zautomatizované pod kůží. Jsme tým, který má vyrovnaný kádr a tak je nás těžké skautovat. Je to tedy naše přirozenost, že nám pokaždé vyletí někdo jiný, budeme ale muset v Maďarsku hodně zapracovat na úspěšnosti střelby, tu snad horší mít ani nemůžeme,“ uzavřel Pruša.