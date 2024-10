Holky, vždyť vy jste poslední! Jak kouč nabudil Žabiny k suverénní jízdě

K podobným motivacím nesahá Viktor Pruša pokaždé, ale nebojí se jich. Jeho doménou přitom není dunivá hudba, filmové sestřihy nebo bojová hesla, k nimž se ve sportu obvykle sahá, ale čísla a statistiky.

A to byl i případ úterního rána před vstupem do Euroligy, v níž Žabiny patří do skupiny B.

„Řekl jsem hráčkám takovou zajímavost, kterou můj asistent (Michal Martišek) našel, že podle Power rankingu Euroligy (žebříček sestavený subjektivně podle aktuální formy, síly kádru a matematických kalkulací) jsme ze všech týmů šestnáctí ze šestnácti. Říkal jsem holkám, že oni vůbec neví, kdo jsme. Že to Euroliga neví a že to půjdeme ukázat. Baby si to vzaly za své,“ vyložil Pruša.

Jeho svěřenkyně následně Olympiacos zdemolovaly, po relativně vyrovnané první čtvrtině na palubovce kralovaly. Zápas dohrávaly i při jasném vedení s chutí v obraně, vrhaly se pro míče do autů, v útoku precizně kombinovaly.

„Takhle se hraje Euroliga. Dnes to vyšlo, hrály jsme fakt všechny dobře,“ prohodila opora vítězek Eliška Hamzová.

Los Žabin

v Eurolize 16. 10. Mersin – Žabiny

24. 10. Bourges – Žabiny

29. 10. Olympiacos – Žabiny

20. 11. Žabiny – Mersin

27. 11. Žabiny – Bourges Z čtyřčlenné skupiny postupují první tři, čtvrtý v pořadí přejde do Eurocupu.

Naznačila, že popíchnutí v podobě zajímavé statistiky se dalo před utkáním čekat. „Pan Martišek má velice rád čísla, vytahuje je často,“ usmívala se dcera někdejší výborné reprezentantky. Euroligový odhad síly Žabin prý tým kolem ní příliš nerozhodil. „Ono se ani nedalo moc čekat, že bychom byly v žebříčku výš. Možná o jedno nebo dvě místa že bychom byly výš, ale tím, že jsme jediné družstvo v letošním ročníku, které Euroligu hraje po dlouhé době, tak bylo zřejmé, že v rankingu nebudeme moc vysoko. Nás to nenaštvalo, spíš pobavilo a uvolnilo nás to před zápasem,“ líčila autorka 18 bodů a osmi asistencí. Sedm asistencí zaknihovala další rozehrávačka Petra Záplatová. „Tahle čísla jen dokládají, jak týmový výkon jsme předvedly,“ uvedla Hamzová.

Emma Čechová z brněnských Žabin (vlevo) bojuje o míč s Jevgenií Kollatouovou z Olympiakosu v utkání Euroligy basketbalistek. (8. října 2024)

Připomněla, že kromě šermování žebříčkem především Pruša s Martiškem hráčky připravili takticky a dodali jim patřičné sebevědomí. „Věděly jsme, jakou má Olympiacos sestavu, a že když budeme hrát rychle, můžeme ho krásně přehrát,“ upozornila.

Střelecká proměna

I detailistu Prušu zaujalo, s jakým soustředěním Žabiny až do konce Olympiacos drtily. Ještě 16 vteřin před koncem, při vedení o 31 bodů, si vzali oddechový čas, aby si v zápasové atmosféře ověřili některý ze svých taktických prvků.

„Vždycky je náročné udržet koncentraci (při vysokém vedení) až do konce. Není na to recept. Stává se i v mužském basketu, že za takové situace tým povolí. Dnes bylo vidět, že naše holky jsou naprosté profesionálky. Nebylo kam uhnout,“ ocenil.

58,3 procent úspěšnost střelby Žabin z pole v zápase proti Olympiakosu. Zpoza trojkového oblouku střílely s úspěšností 59,3 procent.

Oproti domácímu kvalifikačnímu zápasu s maďarským Szekszárdem se Žabiny prezentovaly výrazně lepší střelbou, která u nich v náhradním domově prostředí v Králově Poli bývá obvykle s otazníkem. Ale díky tomu, že ve velké hale hrály nedávno kromě Euroligy i ligový duel s domácím KP Tany Brno, se na „Vodovce“ cítí momentálně dobře.

„I díky tomu, že jsme přestěhované do jiné haly, jsme od rána vnímaly, že se blíží velký zápas. Euroliga je pro nás pro všechny velká událost. Těšily jsme se,“ přikývla Hamzová.

Žabiny teď čeká vyběhnutí z domácích pořádků a zápasové putování napříč kontinentem. Do konce října se představí v Mersinu, v Bourges a k odvetě zamíří na Olympiacos.

Utkání s Mersinem může být nejtěžší prověrkou v celé skupině. Turecký celek hrál na jaře Final Four a v boji o bronz podlehl USK Praha.

„Je to jeden z aspirantů na prvenství v Eurolize, na soupisce má jedno velké jméno vedle druhého, až se točí hlava. A to se vůbec nebavme, kde jsou finančně, to jsou úplně jiná patra. Naprostá špička,“ uznale sečetl kouč Pruša.