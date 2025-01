Euroliga je těžší, než to vypadá. A nás sráží i naivita, cítí kouč Žabin

Velkým tématem je v brněnských Žabinách na přelomu roku především útok. Sestava, schopná velkých střeleckých představení včetně palby zpoza trojkového oblouku, poztrácela formu někde na cestách mezi duely české ligy a Euroligy.

„Celkově kvalita a exekuce útočných kombinací nemůže být na tak nízké úrovni jako poslední tři zápasy. K tomuto aspektu nutno přidat i poctivou práci na obranné polovině a fokus na dílčí řešení taktického plánu,“ burcoval kouč euroligového nováčka Viktor Pruša poté, co Žabiny vyhořely minulý týden ve španělské Salamance (58:64) a odvracely hrozbu porážky při ligovém výjezdu do Chomutova, nad nímž zvítězily až po boji 73:65.

S Levharticemi brněnský tým prohrál první čtvrtinu nečekaně 11:21, což v úterý už méně překvapivě téměř zopakoval ve 4. kole nadstavby Euroligy doma s italským Schiem. To mu pak, na rozdíl od Chomutova, nedalo šanci na obrat.

„Neřekla bych, že něco musí nutně být špatně. Sezona je dlouhá a tento měsíc nás čeká devět zápasů, to je náročný program. Zároveň to není výmluva pro to, že nedáváme střely nebo protivníka neubráníme. Musíme jako tým přijít na to, co s tím,“ pokrčila rameny Stephanie Kostowiczová, autorka 17 bodů poražených Žabin.

Přestože její celek po pěti zápasech opět vytáhl svůj konečný účet nad nad 70 nastřílených bodů, znovu množství střel narazilo na obroučku, nebo se z ní vykulilo. Trojek Žabiny proměnily šest z 19 pokusů, za dva body střílely s úspěšností rovných 50 procent.

Kitija Laksaová (vlevo) ze Schia útočí na koš Žabin.

„Je potřeba nalít si čistého vína, proti nám stojí v Eurolize top hráčky. My tyto individuality nemáme. Máme týmový výkon, někde se ta kvalita ale projeví. Situace, do nichž se (v útoku) dostáváme, možná vypadají na oko jednoduše, ale jsou zakončované pod tlakem, ve spěchu. I když to možná vypadá jinak, je to oproti české lize diametrálně odlišné,“ pronesl trenér Pruša.

Víc než útok ho však tentokrát zaskočila obrana jeho celku. V prvním poločase od Schia inkasovala 46 bodů. „Nechali jsme soupeře desetkrát útočně doskočit, k tomu se přidala naše někdy až naivita v útoku, po níž přicházely ztráty a další obdržené body. To se potom hraje špatně a svazuje to ruce. My navíc potřebujeme hrát rychle, a když dostaneme 46 bodů, není z čeho zrychlit,“ lamentoval trenér.

31 bodů Žabin daly proti Schiu společně podkošové opory Stephanie Kostowiczová a Elissa Cunaneová. Zbytek týmu včetně náhradnic přidal 40 bodů.

Oproti předchozím třem lednovým zápasům měl již k dispozici kapitánku Petru Záplatovou, autorku osmi bodů a tří asistencí. V náročném utkání zvládla odehrát více než 20 minut.

Po těžké šichtě bude ve středu s ostatními spoluhráčkami sledovat, zda výsledky dalších zápasů udrží Žabiny ve hře o postup do další fáze Euroligy. Pakliže Salamanca podlehne Mersinu a Bourges vyhraje nad Landes, poletí brněnské bojovnice příští týden právě pro Landes pro další prodloužení postupové naděje. O týden později pak narazí doma na závěr nadstavby na Salamanku.

„Obě naše zbývající utkání jsou hratelná, pokud předvedeme týmový výkon v útoku i v obraně. Nikdy to není jenom o tom, kdo právě střílí; můžeme si nachystat lepší pozici, postavit lepší clonu, dělat další věci. Euroliga je náročná soutěž, velmi fyzická, je to jiný typ basketbalu. My musíme zapracovat na tom, co nás nyní trápí, a buď dávat střely, nebo lépe bránit, takové jsou naše možnosti,“ prohlásila Kostowiczová.