Výborné Žabiny spláchly španělskou Zaragozu a vykročily směrem k Eurolize

Jiří Punčochář
  19:54aktualizováno  20:16
Basketbalistky Žabin si v prvním zápase kvalifikace o postup do Euroligy proti španělské Zaragoze vytvořily velmi dobrou pozici do odvety. Na domácí palubovce zvučného soupeře zdolaly vysoko 81:60, když v poločase vedly už o jedenatřicet bodů. Odveta se hraje příští středu v Zaragoze, rozhodující pro určení vítěze bude celkové skóre.
Amanda Zahuiová ze Žabin se raduje.

Amanda Zahuiová ze Žabin se raduje. | foto: ČTK

Proti Žabinám (v bílém Eliška Hamzová) nastoupila v kvalifikaci o Euroligu v...
Nová kapitánka basketbalistek Žabin, řecká posila Artemis Spanuová, v utkání...
Eliška Hamzová (vlevo) z Brna a Stephanie Mawuliová ze Zaragozy.
Eliška Hamzová (vlevo) ze Žabin a Veronika Voráčková ze Zaragozy.
8 fotografií

Na brněnské basketbalistky jako kdyby se v důležitém utkání přenesla energie zpěváka Matěje Rupperta, kterou rozdává z pódia při koncertech své kapely Monkey Business. Ruppert provedl úvodní rozskok zápasu a ten byl od té chvíle po dlouhou dobu jednostrannou záležitostí Žabin.

Obrovské nasazení domácího celku se sice odrazilo i v nasbírání několika osobních chyb, především ale Žabiny svého soupeře válcovaly v obraně a bičovaly přesnou střelbou v útoku.

První čtvrtina skončila 22:8, po poločase už to bylo 51:19 a fanoušci v hledišti se mohli utlouct paličkami do bubnů, které si přinesli. Šlágru přihlíželo 1 215 diváků.

Osudový týden Žabin: posily hrají o postup do Euroligy i svoji budoucnost

To, co v podání mohutně posílených Žabin viděli, vystihují nejlépe čísla: ledva se hostující družina ve druhé čtvrtině dopachtila k dílčímu snížení z 34:8 na 36:17, přišly v podání Žabin dvě trojky, jeden rychlý protiútok, jeden odvážný nájezd s faulem a hned to bylo o třicet.

„Holkám jsem řekl, že jsem na ně hrdý, a že musíme zůstat nohama na zemi,“ shrnul stručně svoje dojmy Viktor Pruša, trenér vítězek. „Zaragoza si myslela, že to bude easy, že to bude pro ně strašně jednoduché. Cítil jsem to z nich. Podcenili situaci, mysleli si, že jsou připraveni a nebyli. Zato my jsme byli připraveni dvakrát tolik na ně,“ vyzdvihl spokojený kouč.

Ptáčková viděla trápení Zaragozy

Žabinám nahrál i naprostý útočný kolaps Zaragozy v prvním poločase. V úvodním díle dvojzápasu, od kterého se v případě postupu i vyřazení odvine zbytek sezony v obou klubech, totiž střelecky zcela propadla. Na palubovce v brněnském Králově Poli, opatřené už logem ženské Euroligy, nedal přední zástupce jedné z nejlepších evropských ligových soutěží za prvních 20 minut ani 20 bodů.

Před zraky reprezentační trenérky Romany Ptáčkové se v sestavě Zaragozy trápila i její letošní posila Veronika Voráčková. Jako členka základní sestavy nedala ze tří střel z pole ani bod, připsala si tři doskoky a dvě asistence. Mizérie se však týkala celého týmu španělského vicemistra.

Kulisy kvalifikace o Euroligu basketbalistek, o kterou bojují i Žabiny Brno. (18. září 2025)

Přestože se Zaragoza po půli vzchopila, čas hrál již proti ní. Ukázkově to bylo vidět ve třetí čtvrtině, v níž do koše Žabin sice těsně po sobě padly tři trojky, klakson na konci hracího období však domácí celek zpod tlaku vysvobodil. Po krátké přestávce se pak zase hrálo v režii party kouče Pruši.

Ten se své hráčky snažil až do konce udržovat v tempu a plném nasazení. Jakmile i za vysokého vedení Žabin proměnil soupeř dvě lehčí střely v řadě, vybral si time out, krátce po něm ještě gesty svěřenkyně uklidňoval při výpadku v obraně.

Ještě 14 vteřin před koncem, za stavu 81:57, se u rozhodčích snažil „vymodlit“ změnu verdiktu udělení tří trestných hodů Zaragoze na dva. Dobře si byl vědom toho, že v konečném účtování bude hrát roli ne výhra, ale celkové skóre, a že každý koš Zaragozy může Žabiny mrzet.

Nakonec se obří náskok českého celku sice skutečně snížil, do Euroligy mají přesto daleko blíž právě Žabiny. „Já ale ani v jednom zápase neřeším bodový rozdíl. My i ven jedeme vyhrát,“ pronesl Pruša.

Kvalifikace Evropské ligy basketbalistek

1. zápas:

Žabiny Brno - Casademont Zaragoza 81:60 (22:8, 51:19, 67:41)
Nejvíce bodů: Juškaitéová 21, Touréová 17, Zahuiová 16 - Fingallová 16, Bankoleová 13, Hempeová 10. Fauly: 24:21. Trestné hody: 21/18 - 25/22. Trojky: 7:6. Doskoky: 41:38.

