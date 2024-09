Manažer Žabin: Chtěl jsem na Euroligu zaplnit Rosničku, ale jsem pragmatik

Několikrát se v Žabinách o tomto kroku diskutovalo, ještě v průběhu minulého ročníku k němu padlo zamítavé stanovisko. Jak však sezona vrcholila, basketbalistky v charakteristických zelenobílých dresech směřovaly ke stříbru v české lize a ve finále dokázaly jednou vyhrát nad USK Praha, vrátila se do jejich řad chuť dostat špičkovou evropskou soutěž znovu „pod Špilberk“.

O postup na palubovce pro MS Palubovka, zapůjčená do Brna pro kvalifikaci o Euroligu od České basketbalové federace, není v hale v Králově Poli poprvé. Hrály na ní už reprezentantky zápasy ve skupině mistrovství světa v roce 2010. Žabiny na duel se Szekszárdem musí položit nejen podlahu, ale i změnit nastavení haly – lavičky a stolek přesunou na stranu pod tribunu, což je požadavek mezinárodní federace FIBA kvůli televiznímu přenosu. Hraje se od 18 hodin, děti do 15 let mají vstup zdarma a domácí klub žádá fanoušky, aby dorazili v bílém či zeleném oblečení.

Od důležitého rozhodnutí uběhlo zhruba pět měsíců a šance pro Žabiny je zde: o postup do Euroligy se utkají v kvalifikačním dvojzápase 18. září doma a 25. září venku se Szekszárdem. Ve hře je nejen letošní sezona, ale také další směřování kdysi jednoho z nejlepších evropských klubů.

„Může to být zlomové období,“ souhlasí Radek Šír, generální manažer Žabin. „Mířili jsme k tomu poslední dva roky. Teď nazrál ten správný čas. Máme kádr na to, abychom přes kvalifikaci přešli a stali se pravidelným účastníkem Euroligy. Z celého klubu cítím velkou vůli to dokázat a uzavřít ten pomyslný kruh,“ říká Šír.

Od posledního vystoupení mezi evropskou smetánkou v roce 2015 hrály „nové“ Žabiny postupně nižší mezinárodní soutěže CEWL a EWBL, poslední tři roky si svoje schopnosti testovaly v Eurocupu. V domácí lize jim patří stříbro, což je za suverénně kralujícím USK Praha současné maximum.

„Myslím si, že svojí kvalitou a filozofií v posledních pár letech se Žabiny od euroligových týmů moc neliší. Řekla bych, že v minulosti byl největší rozdíl v tom, že se klub opíral o kvalitní české jádro doplněné o dvě až tři cizinky, které se každý rok měnily. Nicméně v posledních dvou sezonách se posiluje české jádro a cizinky naopak zůstávají, což můžeme vidět i v euroligových týmech,“ hodnotí úroveň družstva Simona Sklenářová, jedna ze čtyř reprezentantek v řadách Žabin, která si Euroligu vyzkoušela právě v USK Praha.

O průlomový úspěch v exilu

Brňanky může mrzet skutečnost, že o návrat mezi evropskou elitu se nemohou pokoušet ve své domácí hale Rosnička, která parametry nevyhovuje. Uchýlí se tedy do „exilu“ v Králově Poli.

„Na Rosničce nesplňujeme hned to základní, což je dvoumetrový prostor mezi postranními čarami hřiště a reklamními bannery. Na všechno ostatní bychom snad mohli dostat výjimku, ale k tomu jsme se nikdy ani nedostali. Mrzí nás to, bylo mým snem dostat Euroligu zpět do Žabin, jsem ale pragmatik. Lepší je pokusit se o ni jinde než vůbec,“ uvažuje Šír.

Stěhování za lepšími podmínkami není pro jeho klub z historického hlediska ničím novým. Kdysi musely Žabiny vyhledat útočiště pro nejdůležitější utkání také v Králově Poli, kde hrávaly nejprve v původní staré hale a pak i v nové. V roce 2006 v ní dobyly své zatím jediné prvenství v Eurolize. V nadcházejí sezoně by musely odehrát Euroligu – v případě postupu – v Králově Poli celou. Pokud ale se Szekszárdem neuspějí, zařadí se do Eurocupu a ten už mohou hostit na Rosničce.

Šír věří, že přestože by pendlování mezi dvěma halami bylo organizačně náročné i nákladné, bude se Žabin týkat. „Do karet nám hraje stabilita kádru. Snažili jsme se ho co nejvíc udržet. Z kvalifikace o postup na mistrovství světa se nám rozehrané a s větším sebevědomím vrátily reprezentantky, včas přijely cizinky. Je na nás, abychom byli dobře nastavení a vybojovali si to,“ vyhlíží manažer.

Možnost neúspěchu si však připouštět také musí. Vzhledem k tomu, že všechny týmy už na základě rozlosování vědí, s jakými soupeři a v jakých skupinách by hrály jak Euroligu, tak Eurocup, může být Šír nachystaný na obě varianty. Proto už má dopředu rezervované hotely ve všech městech, kam by Žabiny vyrážely. Tu polovinu z nich, které tým nevyužije, na konci září podle výsledku kvalifikace zruší.

Zamluvenou na celou sezonu má rovněž ryze basketbalovou palubovku, kterou bude muset v případě Euroligy pokládat v Králově Poli. Kdyby se měly Žabiny mezi elitou starého kontinentu po letech opět etablovat, rády by měly vlastní halu. To by znamenalo ji postavit. „Lokalitu vybranou máme, byl by to však běh na dlouhou trať,“ uvědomuje si Šír.

Přípravu na sezonu si basketbalistky Žabin Brno zpestřily prvenstvím na domácím Memoriálu profesora Paši. (září 2024)

Z dřívějších let v Eurolize mají Žabiny „maďarské zkušenosti“ především se soupeřkami z Pécse a Šoproně. Szekszárd je pro ně nový protivník.

„Určitě jsme zkušenější a téměř na všech postech vyšší tým. Bude rozhodující, jestli dokážeme tyto naše přednosti využít. Jako výborná příprava nám v tom posloužil poslední zápas se Šoproní, která nastoupila v nižší sestavě a my si mohli vyzkoušet, jak proti takovému soupeři hrát. Věřím, že budeme schopní nacházet v podkošovém prostoru naše pivotky, které se budou prosazovat a zároveň svojí aktivitou také vytvoří lepší pozice pro obvodové hráčky,“ přiblížil taktiku hry do kvalifikace Michal Martišek, asistent trenéra Žabin.

Cenné postřehy mohla do týmu přinést i slovenská křídelnice Nikola Dudášová, která se do Brna vrátila minulou sezonu právě po roce stráveném v maďarském klubu.

„Szekszárd je navíc malé město a basketbal je tam velmi populární, místní se rádi chodí koukat a vytváří hlasitou kulisu, díky čemuž jsou Maďarky na domácí půdě ještě silnější,“ uvedla.