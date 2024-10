Žabiny a Euroliga: strmě vzhůru, ružomberské trauma, titul i ruské hrozby

Část 1/14

Začátky v Poháru Ronchettiové (1994 – 1996)

Trenér Jan Bobrovský (uprostřed) dovedl IMOS Žabovřesky k prvenství v první lize basketbalistek. (1996)

První mezinárodní soutěží, do které nově zformovaný IMOS Žabovřesky v polovině 90. let minulého století vstoupil, byl Poháru Ronchettiové. Při premiéře v sezoně 1994/95 mu hned v 1. kole vystavil stopku polský Wlókniarz Bialystok o jediný koš. V následující sezoně ale přišel již kýžený průlom. Tým, sestavený manažerem Jiřím Hamzou a koučovaný trenérem Janem Bobrovským, nejenže dosáhl na domácí ligový titul, ale v Poháru Ronchettiové postoupil až do čtvrtfinále. Fanoušky nový tým zaujal; na Rosničku, kde dnes stojí hala Žabin, se na zápasy chodilo do tělocvičny s lezeckou stěnou a několika řadami židlí pod koši. Bývala pravidelně plná, dovnitř se nasoukalo několik stovek diváků.