Porážka je fér, uznal kouč Žabin. Vyhlíží posilu i hratelnější skupinu

„Je potřeba stát nohama na zemi a uvědomit si, jaké velkokluby proti nám nastoupily. Bilanci dvou výher a čtyř porážek hodnotím velmi pozitivně, je k nám férová, stejně jako poslední prohra s Bourges. Předvedli jsme super momenty, za které se nemusíme stydět,“ řekl Viktor Pruša, trenér brněnského celku, který se před bezmála dvaceti lety v Eurolize pohyboval na úplné špici, pak se dostal do hlubokého útlumu a letos si právo startu vybojoval v kvalifikaci.

Coby nováček hrají Žabiny v Eurolize podstatně skromnější part než v dobách své největší slávy, což potvrdil závěr bojů v základních skupinách. Minulý týden podlehly tureckému Mersinu doma 45:64, ve středu se už s jistým postupem v kapse utkaly rovněž doma s francouzským Bourges s výsledkem 65:85.

Mezi těmito dvěma duely si dojely do Prahy pro porážku v ligovém zápase proti mistrovskému USK, také přednímu celku Euroligy, v poměru 49:89.

„Obdivuju Žabiny, že do Euroligy znovu šly. Muselo to stát hodně práce, úsilí i peněz, navíc nemohou hrát ve své hale a hostují v Králově Poli. To je také komplikace. Všechny tyto zápasy jim dávají zkušenosti, které se jim mohou zúročit, když budou finanční možnosti a podaří se pár hráčkami doplnit kádr. Dnes (při porážce s Bourges) bylo vidět, že brněnské holky jsou vesměs menší a lehčí než špičkové soupeřky, dynamika v podání zahraničních hvězd je obrovská. Ty týmy, proti nimž Žabiny hrají, jsou zkušenostmi a fyzičností někde jinde,“ shrnula své dojmy bývalá pivotmanka Martina Bobrovská, která v Žabinách dřív sbírala ligové tituly.

V aktuálních zápasech s favority brněnskému týmu nepomohla ani absence křídelní hráčky Simony Sklenářové, která se před týdnem vážně zranila. Oslabení se navíc zřejmě neodrazilo jen na rychlém úbytku sil zbývajících hráček a „ujíždějícím“ skóre ve druhých poločasech, ale i na tak důležité složce hry Žabin, jakou je úspěšnost střelby za tři body.

Simona Sklenářová ze Žabin Brno se zranila v euroligovém zápase.

Zatímco se Sklenářovou a ve vyšším počtu hráček střílely Žabiny zpoza oblouku v této sezoně s úspěšností vždy nejméně 35 procent, počet proměněných pokusů po zranění členky stabilní rotace hrozivě klesl, jednou pod dvacet a dvakrát pod deset procent. Proti Bourges proměnily domácí hráčky jenom dva pokusy z třiadvaceti, v Praze skórovaly dokonce pouze jednou z osmnácti střel.

„Střílíme z pozic, jaké nám tito špičkoví soupeři dovolí, a oni nám toho dovolí o poznání míň. Bodů zpod koše tolik nedáme, a když k tomu přidáme ještě tak nízké procento střelby za tři, je to další nečekaný úbytek bodů (oproti normálu) a další hřebíček pro nás. Nedáváme pak nejen z těžkých, ale i z otevřených pozic,“ uvědomuje si Pruša.

Příští domácí

zápasy Žabin v Eurolize 18. 12. Basket Landes

15. 1. Schio

28. 1. Salamanca Jak se hraje: tři nejlepší týmy ze skupin A a B vytvořily šestičlennou skupinu E. Dosavadní výsledky se zbývajícími postupujícími se započítávají. Družstva na prvních čtyřech příčkách skupiny E postupují do vyřazovací fáze.

Čísla mu dávají zapravdu. Olympiacos, nad nímž dvakrát vyhrály a zejména doma si s ním hravě poradily, Žabiny trojkami rozstřílely, nasázely jich 16 ze sedmadvaceti. V plné síle ještě držely krok i venku v Bourges (9/20) i částečně v Mersinu (6/17), v užší rotaci jsou však statistiky hrozivé: Mersin doma 4/22, USK venku 1/18 a Bourges doma 2/23.

„Nechci říkat, že za všechno může únava při hledání pozice na střelu. Ale částečně může. Čím déle zápas trvá, tím víc naše procento úspěšnosti klesá. Takže si myslím, že to s únavou souvisí,“ uvažuje Pruša. „Přijde moment ve třetí čtvrtině, kdy se nadechneme, pak dva tři výpadky, špatně vyřešené situace, soupeř se rozjede a my odpadneme,“ bilancuje kouč.

Tak se stalo, že i ve středu v bitvě s Bourges jeho svěřenkyně nabité energií vedly 10:0, první čtvrtinu ještě vyhrály 20:15, už v té druhé ale propadly a po poločasovém stavu 32:45 prohrály nakonec celkově o 20 bodů.

„Na hráčkách je vidět, že udělaly kus práce. Když se zaměřím na ty podkošové, tak z Emmy Čechové jsem vyloženě nadšená. Na začátku sezony se mi líbila Stephanie Kostowiczová, přinesla s sebou emoce a její výkony strhávaly i zbývající pivotmanky. Teď jako kdyby jí došla šťáva. Těžko říct, jestli je to výpadkem formy, nebo se obtížněji prosazuje proti lepším obranám fyzicky nadupanějších soupeřek. Brněnské holky bojují, basketbalově je to výborné, ale když vás někdo silou zadupe do podlahy, je to pak těžší. Kdyby se sestavu povedlo doplnit, určitě by to bylo ku prospěchu,“ míní Bobrovská.

A právě posílení teď vedení Žabin plánuje. Místo Sklenářové, jejíž návrat se může protáhnout na delší dobu, do sestavy zabudují jiné křídlo. „Doufám, že už do konce tohoto týdne okénko na soupisce zaplníme,“ řekl generální manažer Radek Šír.

Žabiny dokonce plánovaly novou hráčku přivést už před středečním posledním duelem v základní skupině Euroligy, to se ale nepovedlo. Teď, když čtyři celky ze čtvrtých míst ve skupinách v Eurolize skončily, by měla být situace výrazně příznivější.

První zápas v další fázi soutěže čeká Prušův výběr za dva týdny, kdy pojede do italského Schia. Doma se znovu představí 18. prosince v utkání s francouzským Basket Landes. Třetím soupeřem, s nímž se v nově vytvořené skupině E Žabiny utkají, je španělská Salamanka.

O tom, zda i z této společnosti se dá postoupit a pokračovat do vyřazovacích bojů, už kouč Žabin nechce spekulovat. „Každé jedno vítězství bude cenné,“ říká. Do dalších bojů ale hledí i s tím, že příští tři soupeři by neměli disponovat tak drtivými zbraněmi jako favorité Bourges a Mersin ze základní skupiny. „Také jsou to kvalitní celky, možná ale přinesou méně fyzična. Jsou nicméně velmi dobře připravené takticky. Hrají ve skvělých ligách. Jednoduché to znovu nebude,“ dodal Pruša.