Žabiny se hlásí do Eurocupu. Peníze i posily seženeme, zní z klubu odhodlaně

Velcí rivalové Žabiny a KP Brno se na jedné palubovce naposled potkali na závěr letošního ligového ročníku, když v souboji o bronzové medaile byly lepší Žabiny. Společné osudy by následně měli mít hned od začátku příští sezony, kdy se s nimi počítá v Eurocupu.

Přichází Jurčenková, Hejdová skončila První posilou Žabin pro Eurocup je zkušená slovenská pivotmanka Anna Jurčenková. Pětatřicetiletá slovenská reprezentantka přichází do známého prostředí; v Žabinách působila už mezi lety 2012 až 2014. Naposled tato 195 centimetrů vysoká podkošová hráčka nastupovala za Košice. Vedení Žabin bylo v kontaktu i s bývalou českou reprezentantkou Romanou Hejdovou, ta však místo pokračování kariéry po návratu ze zahraničí dala přednost ukončení vrcholové činnosti.

Královopolanky už ho hrají stabilně a v uplynulé sezoně dokonce doma hostily jednu ze základních skupin. Žabiny původně také uvažovaly o přihlášce do soutěže už na sezonu 2020/21, pak jim však koronavirová pandemie zasáhla do rozpočtu tak výrazně, že svoje ambice pozdržely.



Letos už jim prý v cestě nebrání nic. „Přihlásíme se určitě. Se současným realizačním týmem a vedením klubu fungujeme už pět let, a rozhodli jsme se, že by bylo dobré se posunout o krok dál. Je na to správný čas. Máme informaci, že bychom ani nemuseli do kvalifikace, ale startovali bychom hned v základní skupině. To je dobrá zpráva,“ uvedl pro idnes.cz Radek Šír, generální manažer Žabin.

Přestože pandemie ještě zcela nepominula, na naplnění rozpočtu si letos už věří. Měl by být větší zhruba o třetinu než ten loňský. V případě Žabin jde o částku v řádech několika milionů korun.

„Nešli bychom do toho, kdybychom neměli z větší části jistotu, že to utáhneme. Celý rozpočet ještě nemáme naplněný, ale je předpoklad, že to zvládneme,“ tvrdí Šír. Ohledně rozpočtu přidal i jednu zajímavost: „Pomáhá nám s ním i společnost naší bývalé hráčky Romany Ljubasové, které tímto děkujeme, že s námi zůstala a je naší oporou nejen na hřišti,“ pousmál se manažer.







Současně s Eurocupem by Žabiny rády hrály i jednu z nižších evropských soutěží EWBL. Evropské zápasy přivítá ve své hale Rosnička s kapacitou 1700 míst, kde se v minulosti hrávala i nejprestižnější Euroliga.