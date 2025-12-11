Neškodné Žabiny. Brňanky na úvod play off Eurocupu propadly, prohrálo i KP

Žabiny s Lublinem odehrály vyrovnanou první čtvrtinu (17:17), ale druhou prohrály 9:33 a bylo po zápase. Polský celek poté výhru ještě zvýraznil a české vicemistryně nakonec prohrály o 41 bodů.
Nejlepší střelkyní zápasu byla hostující Dragana Stankovičová s 20 body a osmi doskoky. Za Žabiny dala Kennedy Brownová 11 bodů, Shante Evansová přidala 10 bodů a 9 doskoků.
Královo Pole v první půli prohrávalo až o 13 bodů, ale postupně ztrátu smazalo a ve třetí části se dokonce dostalo do vedení o tři body. Mechelen ale skóre okamžitě otočil a další drama nedovolil.
Největší zásluhu na tom měla dvojice Američanek Kennedy Toddová-Williamsová a Javyn Nicholsonová, které zaznamenaly 23 a 22 bodů. Obě navíc přidaly i devět asistencí. V domácím dresu dala 15 bodů Kateřina Galíčková.
Eurocup FIBA basketbalistek
Úvodní utkání 1. kola play off
KP Brno - Kangoeroes Mechelen 66:72 (17:25, 29:38, 52:59)
Žabiny Brno - UMCS Lublin 51:92 (17:17, 26:50, 37:72)
Odvety se hrají 18. prosince