Neškodné Žabiny. Brňanky na úvod play off Eurocupu propadly, prohrálo i KP

  20:57
Basketbalistky Žabin Brno vstoupily do prvního kola kola play off Eurocupu FIBA domácím debaklem 51:92 s Lublinem. Prohrálo i Královo Pole, které podlehlo 66:72 Mechelenu. Odvety se hrají 18. prosince.

Eliška Hamzová v zápase proti Lublinu. | foto: fiba.basketball

Žabiny s Lublinem odehrály vyrovnanou první čtvrtinu (17:17), ale druhou prohrály 9:33 a bylo po zápase. Polský celek poté výhru ještě zvýraznil a české vicemistryně nakonec prohrály o 41 bodů.

Nejlepší střelkyní zápasu byla hostující Dragana Stankovičová s 20 body a osmi doskoky. Za Žabiny dala Kennedy Brownová 11 bodů, Shante Evansová přidala 10 bodů a 9 doskoků.

Královo Pole v první půli prohrávalo až o 13 bodů, ale postupně ztrátu smazalo a ve třetí části se dokonce dostalo do vedení o tři body. Mechelen ale skóre okamžitě otočil a další drama nedovolil.

Největší zásluhu na tom měla dvojice Američanek Kennedy Toddová-Williamsová a Javyn Nicholsonová, které zaznamenaly 23 a 22 bodů. Obě navíc přidaly i devět asistencí. V domácím dresu dala 15 bodů Kateřina Galíčková.

Eurocup FIBA basketbalistek

Úvodní utkání 1. kola play off

KP Brno - Kangoeroes Mechelen 66:72 (17:25, 29:38, 52:59)
Nejvíce bodů: Galíčková 15, Calvertová 11, Svatoňová, Žílová obě 9 - Toddová-Williamsová 23, Nicholsonová 22, Kibediová 13

Žabiny Brno - UMCS Lublin 51:92 (17:17, 26:50, 37:72)
Nejvíce bodů: Brownová 11, Evansová 10, Hamzová, Wadouxová obě 7 - Stankovičová 20, Ryanová 19, Slocumová 17

Odvety se hrají 18. prosince

Žabiny Brno - LOTTO AZS UMCS Lublin (POL)

11. 12. • 18:00 • Sportovní hala Rosnička, Brno-Žabovřesky

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

ONLINE: Panathinaikos - Plzeň 0:0 po půli, hosté dohrávají bez vyloučeného Jemelky

Sledujeme online
U míče je Denis Višinský z Plzně, napadá ho Erik Palmer-Brown z Panathinaikosu.

Plzeňští fotbalisté hrají poslední podzimní zápas základní fáze Evropské ligy. Proti řeckému Panathinaikosu si s velkou pravděpodobností mohou zajistit postup do vyřazovací fáze. Po prvním poločase...

11. prosince 2025  19:50,  aktualizováno  21:51

Menšík získal Zlatého kanára. Mezi muži vyhrál Lehečka, ženám vládla Nosková

Linda Nosková získala cenu v kategorii nejlepší česká hráčka.

Tenista Jakub Menšík vyhrál poprvé domácí anketu Zlatý kanár. Dvacetiletý rodák z Prostějova vystřídal na trůnu loňskou šampionku Barboru Krejčíkovou. Při slavnostním vyhlášení v Přerově byl oceněn i...

11. prosince 2025  21:24,  aktualizováno  21:34

Horníček v Evropské lize vychytal výhru Bragy, Pavlenka dostal tři góly

Český brankář Lukáš Horníček z Bragy boxuje míč při závěrečném tlaku Nice.

Lukáš Horníček udržel v Evropské lize už počtvrté čisté konto a v 6. kole pomohl fotbalistům Bragy k výhře 1:0 na hřišti posledního týmu tabulky Nice. Jiří Pavlenka byl v brance PAOK Soluň při...

11. prosince 2025  21:31

ONLINE: Lincoln - Olomouc 1:1, domácí po gólu Vašulína rychle srovnali

Sledujeme online
Abdoulaye Sylla ze Sigmy Olomouc hlavičkuje v zápase s Celje v Konferenční lize.

Olomoučtí fotbalisté mohou udělat nejspíš poslední krok směrem k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. Proti Lincolnu, outsiderovi z Gibraltaru, by jim měl stačit jakýkoliv bodový zisk, ale...

11. prosince 2025  21:21

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté oslavují gól Ondřeje Kašeho.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

11. prosince 2025  21:16

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Aktualizujeme
Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

11. prosince 2025  20:34,  aktualizováno  20:42

Hokejistky na EHT v Lahti podlehly Švédkám, rozhodla první třetina

Česká hokejistka Daniela Pejšová (vpravo) útočí kolem Hanny Olssonové ze...

České hokejistky prohrály druhé utkání na turnaji Euro Hockey Tour v Lahti se Švédkami 1:3. Šanci navázat na úvodní vítězství 2:1 nad Švýcarkami si svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové...

11. prosince 2025  16:55,  aktualizováno  20:29

Covid, nemoci, absence. Krčmář ale varuje: Pozor na stres z úzkostlivé opatrnosti

Vítězslav Hornig během čtvrtečního tréninku v Hochfilzenu.

Od našeho zpravodaje v Rakousku Obhájkyně velkého glóbu Franziska Preussová i její elitní kolegyně Selina Grotianová na Světovém poháru v Hochfilzenu nejsou, mají covid. Také četné další biatlonové reprezentace hlásí zdravotní...

11. prosince 2025  20:23

Posun do útoku? Možná to přijde, směje se Staňková po střeleckém rekordu

Šárka Staňková (vlevo) z Česka a Line Terjesenová z Norska.

Na obránkyni to je velmi slušný počin. Florbalová reprezentantka Šárka Staňková je novou českou rekordmankou v počtu gólů vstřelených na jednom mistrovství světa. Na tom letošním jich dala devět,...

11. prosince 2025  20:13

Florbalistky si v Ostravě zahrají o medaile, ve čtvrtfinále MS jasně přejely Norsko

České florbalistky se radují z gólu.

České florbalistky porazily ve čtvrtfinále mistrovství světa v Ostravě Norsko 9:2 a podeváté za sebou postoupily mezi nejlepší čtyři týmy. Obhájkyně bronzu z minulého šampionátu se v sobotním...

11. prosince 2025  19:06,  aktualizováno  19:33

Druhý potrat? Nesmírná bolest. Fotbalová hvězda popisuje nejtěžší rodinné chvíle

Rodinná fotografie s malým Axelem, který se narodil v roce 2021. Podle rodičů...

Bývalý anglický reprezentant Alex Oxlade-Chamberlain popsal těžké období, které s partnerkou Perrie Edwardsovou prožili kvůli dvěma potratům. Zpěvačka skupiny Little Mix o nich nedávno poprvé...

11. prosince 2025

