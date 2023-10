Omluva za zkrat, dvě prodloužení, vůle zdechnout. Jak Žabiny „zachránily sezonu“

Dvě hráčky odehrály přes 40 minut, další dvě přes půl hodiny a zbytek týmu brněnských Žabin šel vysoko přes 20 minut v bitvě, jaká se na domácích palubovkách dlouho nehrála. České vicemistryně nad čtvrtým týmem francouzské ligy vedly až o 17 bodů, přesto se na sklonku základní doby strachovaly o vítězství a musely podstoupit dvě prodloužení, než mohly vítězně zvednout ruce.

Flammes Carolo silou vůle přemohly 76:70.

„Dnes jsme ukázaly, jak velkým týmem jsme, jak skvělý máme kolektiv, jak skvělé hráčky máme. Začátek sezony se nám nevyvedl a o to víc si vážím toho, že jsme dokázaly, že můžeme hrát se soupeřem takové kvality. Smekám nad tím, jak jsme to zvládly takticky, fyzicky a mentálně. Soupeřky byly vyšší, silnější, holky jsou vyždímané. Pro nás je to super výsledek,“ radovala se Petra Záplatová, rozehrávačka Žabin.

Z padesáti minut vedl její celek plných 43:06 minut, přesto si pro fanoušky nachystal infarktovou zápletku. Po parádním prvním poločase a dobře zvládnutém vstupu do druhé půle začaly totiž Žabiny kupit ztráty, Carolo přidalo v obraně a jalo se náskok domácích stahovat.

„Přišlo mi, že si to začínáme prohrávat sami, jako se nám to stalo v sezoně už vícekrát. Viděl jsem, že hráčky už s tím v hlavách bojují. Měl jsem z toho strach,“ přiznal trenér brněnského celku Viktor Pruša.

Španělské Cadi La Seu vyhrálo v Brně v 1. kole letošního Eurocupu po otočce v prodloužení, řecká Eleftheria Moschato zdolala Žabiny ve 2. kole o dva body, s mistrovským USK Praha to byla pro Žabiny v domácí lize taky porážka z vedení ve čtvrté čtvrtině. To všechno se stalo během minulých tří týdnů.

Mělo se snad něco takového znovu opakovat?

„Začal jsem mít déjà vu,“ popsal upřímně Pruša, co se mu honilo hlavou, když jeho armádě začal pomalu ujíždět i středeční duel s Carolem. „Takové zápasy se přece neprohrávají,“ uklidňoval se.

Simona Sklenářová z Žabin se vrhá po míči v utkání proti Flammes Carolo.

Nebylo divu, že se zraky diváků stále častěji obracely k ukazateli skóre. Devadesát vteřin před koncem základní hrací doby vedl domácí tým o šest bodů. Pak po trojce hostí v poslední minutě o tři. Pak Carolo další trojkou vyrovnalo. V poslední vteřině ještě koš Žabin odolal pokusu o nájezd.

Konec? Kdepak, jenom přestávka.

První prodloužení nerozhodlo, šlo se do druhého. Žabiny ho vyhrály 8:2, celkově 76:70. „Z holek jsem cítil obrovskou energii. Cítil jsem z nich, že kdyby měly zdechnout, že vyhrají,“ ulevil si Pruša, třímající v ruce technický zápis. I ve středu původně plánoval, že bude hlídat minuty na hřišti těch hráček, které se nedávno vrátily z marodky, v prodloužení však na to přestal brát zřetel. „Hráčky už jsou pak na takovém morálu, že když jde do tuhého, chtějí být na hřišti,“ podotkl.

Záplatová šokovala hodem z půlky

Na první poločas Žabin ve středečním duelu se bude vzpomínat nejen jako na jejich dosud nejlepší úsek hry v letošní sezoně, ale také díky nevídanému momentu v podání dlouholeté reprezentantky Petry Záplatové. Poslední akci domácího celku ve druhé čtvrtině, u které se nabízelo pečlivé sehrání až do závěrečného klaksonu, zakončila brněnská opora zbrklou střelou z vlastní poloviny hřiště!

„To byla moje naprostá chyba, selhání. Bohužel jsem viděla na časomíře tři vteřiny, ne třináct, do konce poločasu. Stát se to asi může, ale to mě absolutně neomlouvá. V mém věku (31 let) se to stát nemůže. Omlouvám se všem,“ pronesla Záplatová.

Vzhledem k tomu, že střelu poslala daleko mimo zařízení a míč šel do autu, nabídla navíc ještě jednu šanci zaútočit francouzskému soupeři. Carolo ji s díky využilo trojkou a snížilo na 36:23. Místo potenciálně o 18 či 19 bodů pro domácí to bylo „jen“ o třináct.

Na první pohled se zdálo, jako kdyby se Záplatová lekla signalizace rozhodčího, kterého měla po levici a signalizoval čas do konce hracího období. „Ale ne, nic mě nepolekalo,“ nehledala výmluvy rozehrávačka.

„Slyšela jsem, že někdo křičí, rychle jsem se koukla na čas a už to bylo. Nuže, stalo se mi to poprvé, a doufám, že naposled,“ vyprávěla po utkání i s úlevou, že nabídnuté snížení soupeřkám nakonec nepomohlo zápas vyhrát.

Díky tomu, že náskok Žabin na konci utkání odolal, mohou Záplatová a spol. dál reálně pomýšlet na postup ze skupiny.

„Bylo to o morálu. Jsem strašně rád, že jsme zabrali tam, kde je potřeba vyhrávat zápasy – v obraně a na obranném doskoku. V uvozovkách nám to zachránilo sezonu. Jsme zpátky ve hře, ale musíme to potvrdit hned příští týden ve Španělsku,“ dodal Prušův asistent Michal Martišek.