Žabiny Brno jsou v play off Eurocupu, doma podruhé porazily Campobasso

  22:02
Žabiny Brno si zahrají play off Eurocupu basketbalistek. Na závěr skupiny A zdolaly Campobasso 71:67 a v tabulce obsadí první místo právě před italským týmem. Řekyně Artemis Spanuová přispěla k vítězství 16 body a devíti doskoky. Nejlepší střelkyní zápasu byla v dresu hostů s 22 body Polka Anna Makuratová, která proměnila šest z osmi trojek.

Řekyně Artemis Spanuová se snaží zakončit přes Marii Miccoliovou z Campobassa. | foto: ČTK

Na hřišti Campobassa před měsícem Brňanky zvítězily o 22 bodů, doma nad ním vedly maximálně o 11 bodů v úvodní čtvrtině. V druhém poločase šel naopak do vedení soupeř, ale koncovku rozhodly české vicemistryně šňůrou sedmi bodů od stavu 64:67.

„Jsem rád, že jsme dneska ukázali nějakou tvář a větší stabilitu a dotáhli koncovku do vítězného konce. Mentálně to hráčkám hrozně pomůže,“ řekl trenér Viktor Pruša České televizi. „Naše sezona je turbulentní, střídáme dobré výkony s horšími, ta konzistence tam není. Je to samozřejmě tím, že jsme udělali hodně změn, které byly vynucené,“ uvedl kouč.

Zápas nedohrála Simona Sklenářová, která se v minulém týdnu vrátila po roční pauze zaviněné zraněním kolena. „Nechci ani myslet na to, že by to mělo být něco závažnějšího,“ řekl Pruša.

Ve čtvrtek bude o postup do play off bojovat KP Brno na hřišti Sassari.

Eurocup FIBA basketbalistek

6. kolo

Skupina A:
Žabiny Brno - Campobasso 71:67 (29:24, 42:35, 58:59)
Nejvíce bodů: Spanuová 16, Záplatová a Wadouxová po 11 - Makuratová 22, Maderaová 12, Simonová 11

Tabulka

1.Žabiny Brno642456:38710
2.Campobasso642451:34610
3.Castors Braine532333:3548
4.Trešnjevka505268:4215
