Žabiny Brno jsou v play off Eurocupu, doma podruhé porazily Campobasso

Na hřišti Campobassa před měsícem Brňanky zvítězily o 22 bodů, doma nad ním vedly maximálně o 11 bodů v úvodní čtvrtině. V druhém poločase šel naopak do vedení soupeř, ale koncovku rozhodly české vicemistryně šňůrou sedmi bodů od stavu 64:67.
„Jsem rád, že jsme dneska ukázali nějakou tvář a větší stabilitu a dotáhli koncovku do vítězného konce. Mentálně to hráčkám hrozně pomůže,“ řekl trenér Viktor Pruša České televizi. „Naše sezona je turbulentní, střídáme dobré výkony s horšími, ta konzistence tam není. Je to samozřejmě tím, že jsme udělali hodně změn, které byly vynucené,“ uvedl kouč.
Zápas nedohrála Simona Sklenářová, která se v minulém týdnu vrátila po roční pauze zaviněné zraněním kolena. „Nechci ani myslet na to, že by to mělo být něco závažnějšího,“ řekl Pruša.
Ve čtvrtek bude o postup do play off bojovat KP Brno na hřišti Sassari.
Eurocup FIBA basketbalistek
6. kolo
Skupina A:
Tabulka
|1.
|Žabiny Brno
|6
|4
|2
|456:387
|10
|2.
|Campobasso
|6
|4
|2
|451:346
|10
|3.
|Castors Braine
|5
|3
|2
|333:354
|8
|4.
|Trešnjevka
|5
|0
|5
|268:421
|5