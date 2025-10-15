Další špatné zprávy pro Žabiny. Hamzová je po operaci, vrátí se nejdříve za dva měsíce

Autor: ,
  7:42
Minimálně dva měsíce budou basketbalistky Žabin postrádat reprezentační rozehrávačku Elišku Hamzovou. Čtyřiadvacetiletá opora českého vicemistra minulý týden v utkání Eurocupu na palubovce belgického týmu Castors Braine utrpěla zlomeninu záprstní kůstky a v úterý postoupila operaci, informoval brněnský klub.
Eliška Hamzová (vlevo) ze Žabin a Veronika Voráčková ze Zaragozy.

Eliška Hamzová (vlevo) ze Žabin a Veronika Voráčková ze Zaragozy. | foto: ČTK

Eliška Hamzová ze Žabin Brno zakončuje přes Cameron Swartzovou z KP Brno.
Proti Žabinám (v bílém Eliška Hamzová) nastoupila v kvalifikaci o Euroligu v...
Eliška Hamzová (vlevo) z Brna a Stephanie Mawuliová ze Zaragozy.
Eliška Hamzová ze Žabin při trestném hodu
36 fotografií

„Moc mě to mrzí. Budu dělat vše pro to, abych se co nejdříve dostala na palubovku a pomohla holkám,“ řekla Hamzová.

Dlouhodobě mimo hru je Simona Sklenářová, která je po další operaci kolena. Loni na podzim postoupila plastiku zkříženého vazu. V přípravě na tuto sezonu se zranila znovu a musela opět absolvovat chirurgický zákrok.

„V přípravném zápase proti Crvene zvezdě jsem si poranila koleno a musela jsem podstoupit menší operaci. Nyní už pracujeme na mém návratu. Věřím, že vše půjde podle plánu a brzy budu moc vyběhnout na palubovku,“ uvedl Sklenářová.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kutaisi vs. BrnoBasketbal - Skupina E - 15. 10. 2025:Kutaisi vs. Brno //www.idnes.cz/sport
15. 10. 17:00
  • 2.13
  • 13.90
  • 1.84
Žabiny Brno vs. TrešnjevkaBasketbal - Skupina A - 15. 10. 2025:Žabiny Brno vs. Trešnjevka //www.idnes.cz/sport
15. 10. 18:00
  • 1.00
  • 24.90
  • 17.40
ZVVZ USK Praha vs. GironaBasketbal - 2. kolo - skupina A - 15. 10. 2025:ZVVZ USK Praha vs. Girona //www.idnes.cz/sport
15. 10. 19:00
  • 1.25
  • 19.50
  • 4.18
Chomutov vs. KelternBasketbal - Skupina F - 15. 10. 2025:Chomutov vs. Keltern //www.idnes.cz/sport
15. 10. 19:00
  • 4.49
  • 17.90
  • 1.20
Ferrol vs. SBŠ OstravaBasketbal - Skupina K - 15. 10. 2025:Ferrol vs. SBŠ Ostrava //www.idnes.cz/sport
15. 10. 20:15
  • 1.06
  • 23.70
  • 7.21
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Hertl s Faksou pojišťovali výhry trefami do prázdné, Dostál slavil s Anaheimem

Aktualizujeme

Hokejový útočník Tomáš Hertl pomohl gólem a asistencí týmu Vegas k obratu skóre z 0:2 na 4:2 v úterní partii na ledě Calgary. Střelecké konto v nové sezoně NHL si ve stejný den otevřel i Radek Faksa,...

15. října 2025  7:16,  aktualizováno  7:52

Další špatné zprávy pro Žabiny. Hamzová je po operaci, vrátí se nejdříve za dva měsíce

Minimálně dva měsíce budou basketbalistky Žabin postrádat reprezentační rozehrávačku Elišku Hamzovou. Čtyřiadvacetiletá opora českého vicemistra minulý týden v utkání Eurocupu na palubovce belgického...

15. října 2025  7:42

Silák Sacha zpět na Spartě. Treille tu hrál s bráchou, teď pod ním vyhlíží olympiádu

I kdybyste si Sachu Treilleho náhodou nepamatovali, na ledě hned upoutá pozornost. Ohromná silná postava, přísný výraz. Kapitán, s kterým se nikdo do soubojů dvakrát nežene. Ale zdání klame,...

15. října 2025  7:38

Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

Móda sportovních moderátorek se v Ústí nad Labem přelila z fotbalu už i do basketbalu. Ligová Sluneta se vydala podobnou cestou jako sousedé. Její šéf Tomáš Hrubý se dříve dam v oblečcích, které víc...

15. října 2025  6:54

Stále v zápřahu. Hejková o přestavbě USK, zavražděném šéfovi a maďarském Ďáblu

Premium

Trenérský důchod je zapeklitá věc. Zvlášť když u svého sportu toužíte zůstat. Tak jako Natália Hejková u basketbalu. Na konci jara opustila lavičku ZVVZ USK Praha, i tak léto měla pracovní. Stala se...

15. října 2025

JAR míří na fotbalové MS i přes kontumaci. Uspěly také další výběry. Koho čeká baráž?

Fotbalisté Jižní Afriky se po 16 letech představí na mistrovství světa. V kvalifikaci uspěli navzdory nedávné kontumaci březnového zápasu proti Lesothu kvůli neoprávněnému startu hráče. Postup na...

14. října 2025  20:41,  aktualizováno  23:34

Ronaldo stanovil rekord kvalifikace. V Itálii se protestovalo, Angličané slaví postup

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se stal nejlepším střelcem kvalifikace mistrovství světa v historii. Už v prvním poločase zápasu s Maďarskem (2:2) v Lisabonu skóroval čtyřicetiletý kanonýr...

14. října 2025  23:24

Sparta je doma v Holešovicích, uznal jistý Kovář. Dvě třetiny to nebyl hokej, ale bago

Hokejisté Sparty v úterý přinesli svým fanouškům zase trochu nostalgie. „Do Holešovic, do Holešovic, Sparta patří do Holešovic!“ neslo se několikrát stařičkou halou na pražském Výstavišti, kam se...

14. října 2025  22:59

Satoranský přispěl osmi body k další evropské výhře Barcelony

I díky osmi bodům Tomáše Satoranského zvítězili basketbalisté Barcelony v Eurolize nad Maccabi Tel Aviv 92:71 a připsali si v soutěži třetí výhru za sebou. Rozhodli už v první půli, kterou opanovali...

14. října 2025  22:34,  aktualizováno  22:45

Dechberoucí závěr, Nymburk ale smutní. S Chalonem prohrál po druhém prodloužení

Jedno prodloužení nestačilo, a tak druhý zápas basketbalistů Nymburka v letošní sezně Ligy mistrů musel rozhodnout až druhý nastavený čas. V něm byl francouzský Élan Chalon silnější. Nymburk tak na...

14. října 2025  18:15,  aktualizováno  21:26

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

13. října 2025  20:14,  aktualizováno  14.10 21:16

Bílek u jedenadvacítky poprvé prohrál. Česko navzdory vedení padlo v Bulharsku

Čeští fotbalisté do 21 let navzdory vedení prohráli v Bulharsku 1:2 a ve čtvrtém utkání kvalifikace mistrovství Evropy v roce 2027 poprvé nebodovali. Česká jedenadvacítka vedla po gólu Matěje Šína,...

14. října 2025  20:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.