Další špatné zprávy pro Žabiny. Hamzová je po operaci, vrátí se nejdříve za dva měsíce

„Moc mě to mrzí. Budu dělat vše pro to, abych se co nejdříve dostala na palubovku a pomohla holkám,“ řekla Hamzová.
Dlouhodobě mimo hru je Simona Sklenářová, která je po další operaci kolena. Loni na podzim postoupila plastiku zkříženého vazu. V přípravě na tuto sezonu se zranila znovu a musela opět absolvovat chirurgický zákrok.
„V přípravném zápase proti Crvene zvezdě jsem si poranila koleno a musela jsem podstoupit menší operaci. Nyní už pracujeme na mém návratu. Věřím, že vše půjde podle plánu a brzy budu moc vyběhnout na palubovku,“ uvedl Sklenářová.