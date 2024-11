Žabiny na prahu velkého trojboje. Jak se poměří s euroligovým favoritem?

Na jihovýchodě Turecka doplatily Žabiny na špatný úvod, v němž se dostaly do osmnáctibodové ztráty. Ve středu by chtěl tým navázat na herní i výsledkové zlepšení z další fáze soutěže.

„Klíčem k dobrému výsledku bude chytnout začátek, to je alfa i omega tohoto duelu. K tomu bude třeba eliminovat individuality soupeře týmovým výkonem a sebeobětováním,“ řekl ČTK trenér Viktor Pruša.

Favoritem je ale čtvrtý tým minulé euroligové sezony, který v boji o bronz podlehl USK Praha. V létě Mersin posiloval, do kádru získal tři stříbrné olympijské medailistky z Francie. Jedna z nich, Marine Johannesová, nejlepší hráčka prvního vzájemného utkání, by ale měla v Brně kvůli zranění chybět.

„Nebereme ohled na to, v jakém složení Mersin přijede, my se chceme pokusit o výhru. Tak vstupujeme do každého utkání. Bereme to tak, že pro nás nyní začíná už nadstavbová skupina,“ podotkl Pruša.

Do další fáze se Žabiny kvalifikovaly s předstihem zásluhou dvou výher nad řeckým mistrem Olympiakosem Pireus a ve skupině skončí nejhůře třetí. „Je to pro nás výhoda jít do finiše základní skupiny s jistotou postupu. Na druhé straně každý takový těžký zápas náš tým posiluje. Hráčky získávají zkušenosti a ty se budou v pokračování soutěže hodit,“ konstatoval trenér Žabin, který bude mít po reprezentační přestávce k dispozici kompletní kádr.

Viktor Pruša, trenér Žabin Brno

Po duelu s Cukurovou Mersin čeká Žabiny nedělní ligový šlágr v Praze s USK a další středu utkání s Bourges doma. „V euroligových zápasech budeme chtít využít domácí prostředí a být více konkurenceschopní. Mersin je favoritem možná celé soutěže, ale my víme o jejich silných stránkách. Důležitá bude každá vteřina na hřišti,“ řekla kapitánka Žabin Petra Záplatová.

Zápas v Městské hale na Vodově ulici začne v 17 hodin. Druhý český účastník elitní klubové soutěže USK Praha nastoupí k duelu skupiny D až ve čtvrtek na palubovce Györu.