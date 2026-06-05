Za chyby platí. Basketbalisté Pardubic vědí: Finálové zkušenosti teprve sbíráme

Plánovali využít dlouhé pauzy Nymburka po semifinále s Opavou hned v úterním prvním zápase série. Přesto byli hráči Beksy triumfu z venkovní palubovky mnohem blíž ve středečním druhém, byť jednou prohráli o osm a podruhé o šest bodů, navíc velmi podobným výsledkem (73:81, resp. 74:80).
Ovšem zatímco v jednom případě jim favorit v závěru utekl a hrál proti nim kontrolovanou koncovku, v tom dalším mohl pardubický Joe Bryant, nejužitečnější basketbalista sezony, srovnat ještě 22 vteřin před koncem. Nechal se však hloupě zavřít pod košem a pak se dopustil porušení pravidla o krocích, takže Východočeši přišli o balon a museli faulovat. Manko už poté smazat nedokázali.
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Výtečný Sehnal. Jeho palba přinesla Nymburku druhou finálovou výhru
Bryantova minela byla poměrně symbolická — nevhodná nebo ukvapená řešení klíčových situací, s nimi spojené míčové ztráty a vedle toho převaha Nymburka v doskocích jsou tím, co dosud ve finále dělá rozdíl. Ostřílení nymburští borci se „nesmyslům“ pod tlakem víceméně vyhýbají, třeba na práci jejich ústředního rozehrávače Sehnala to bylo ve středu hodně vidět. A umějí tím vyvážit i nevydařené herní úseky, když jim to nepadá z pole.
„Ve druhém utkání jsme si zasloužili zvítězit, hráli jsme o hodně lépe než předtím. Ale tak jako v těch předchozích zápasech jsme v koncovce nezvládli udělat správné rozhodnutí,“ konstatoval v té souvislosti i Jan Šotnar, trenér Pardubic, na webu Maxa NBL.
Východočeši momentálně zkrátka doplácejí na to, že si boje o titul v minulosti osahali jen sporadicky.
„Kamil Švrdlík finále zažil v Prostějově, ale to už je hodně dávno. Jakub Tůma a Luboš Kovář v něm sice byli (s Nymburkem), ale v úplně jiných rolích než tady. Takže jsou to pro nás první zkušenosti. Bohužel jsou vykoupeny takto bolestně,“ litoval kouč Šotnar.
Avšak i v semifinále s Brnem prohrávala Beksa 0:2, navíc po duelech ve vlastní hale. Nyní ji naopak čekají odvety před vlastními fanoušky.
„Na Dašické musíme i kvůli nim nastoupit tak jako ve středu a chtít vyhrát. Teď máme tři dny na to se trošku vzpamatovat,“ podotkl Šotnar. „Prohra nás bude samozřejmě bolet, ale minimálně pro naše příznivce chceme za tu celou sezonu určitě doma alespoň jednou zvítězit. Pokusíme se dvakrát. A pokud budeme hrát jako teď, myslím, že na to určitě máme,“ prohlásil.