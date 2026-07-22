Z Česka až do Barcelony. Slavný klub povede někdejší trenér Nymburka

V Barceloně, kde po minulé sezoně skončili čeští basketbalisté Tomáš Satoranský a Jan Veselý, nahradí Sekulič španělského trenéra Xaviho Pascuala. Pod jeho vedením se katalánský celek probojoval do finále španělské ligy, v němž podlehl Valencii. V Eurolize vypadla Barcelona už v předkole play off.
Osmačtyřicetiletý Sekulič, který je i trenérem slovinské reprezentace, má s Euroligou zatím jen minimální zkušenosti. V závěru uplynulého ročníku v ní vedl Dubaj v jediném zápase, v němž se tým marně snažil vybojovat postup do vyřazovacích bojů.
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V Nymburce působil Sekulič od roku 2017 nejprve jako asistent, v sezoně 2021/22 byl hlavním koučem českého mistra.
Barcelona po dvacátém triumfu ve španělské lize v roce 2023 nedokázala v dalších sezonách naplnit ambice. Na úspěch v Eurolize čeká od roku 2010, kdy ji ovládla podruhé.