Z Česka až do Barcelony. Slavný klub povede někdejší trenér Nymburka

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  16:46
Aleksander Sekulič ještě coby kouč Nymburka.

Aleksander Sekulič ještě coby kouč Nymburka. | foto: David Šváb / ERA Basketball Nymburk

Aleksander Sekulič ještě coby kouč Nymburka.
Aleksander Sekulič ještě coby kouč Nymburka.
Aleksander Sekulič ještě coby kouč Nymburka.
Aleksander Sekulič ještě coby kouč Nymburka.
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Bývalý trenér nymburských basketbalistů Aleksander Sekulič získal prestižní angažmá v Barceloně. Se slavným španělským klubem se slovinský kouč dohodl na smlouvě na dva roky.

V Barceloně, kde po minulé sezoně skončili čeští basketbalisté Tomáš Satoranský a Jan Veselý, nahradí Sekulič španělského trenéra Xaviho Pascuala. Pod jeho vedením se katalánský celek probojoval do finále španělské ligy, v němž podlehl Valencii. V Eurolize vypadla Barcelona už v předkole play off.

Osmačtyřicetiletý Sekulič, který je i trenérem slovinské reprezentace, má s Euroligou zatím jen minimální zkušenosti. V závěru uplynulého ročníku v ní vedl Dubaj v jediném zápase, v němž se tým marně snažil vybojovat postup do vyřazovacích bojů.

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V Nymburce působil Sekulič od roku 2017 nejprve jako asistent, v sezoně 2021/22 byl hlavním koučem českého mistra.

Barcelona po dvacátém triumfu ve španělské lize v roce 2023 nedokázala v dalších sezonách naplnit ambice. Na úspěch v Eurolize čeká od roku 2010, kdy ji ovládla podruhé.

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