Do Jindřichova Hradce opět zamíří naděje světového basketbalu

Budoucí basketbalové hvězdy se opět potkají na turnaji v Jindřichově Hradci. Hráči tamní Get Better Academy (GBA) se od 14. do 17. prosince utkají se světovými velkokluby v sedmém ročníku akce Young Guns. „Jsem nadšený, že se nám tuto velkolepou juniorskou akci podařilo zorganizovat už posedmé. Mezinárodní konfrontaci považujeme za klíčovou pro rozvoj našich hráčů. O to více mě těší, že letos přijaly pozvánky špičkové kluby a akademie ze šesti různých zemí,“ uvedl Julian Beťko, ředitel pořádající GBA.