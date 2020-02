Mladíci Barcelony ovládli basketbalový turnaj na jihu Čech

Turnaj se poprvé ve své čtyřleté historii konal na jihu Čech. Díky sloučení Lions Jindřichův Hradec a pražského klubu GBA. Pořadatelé oslovili pouze nejlepší akademie. Letos pozvánku přijaly španělské velkokluby Barcelona a Valencie, německý Mnichov, švédský Rig, americký The Skill Factory a slovenský národní tým.

A mezi nimi byly i dva jihočeské kluby - Sršni Písek a pořádající GBA Jindřichův Hradec. Aktuálně dva nejlepší týmy v juniorské extralize. „Je pravda, že jsme se mezi ostatními cítili trochu jako malý klub,“ uvedl osmnáctiletý pivot Písku Martin Svoboda.

Právě on měl na úspěchu svého mužstva velký podíl. Tým pravidelně střelecky táhl a jako podkošový hráč výrazně pomáhal i při doskocích. Na turnaji zaznamenal 74 bodů a byl nejlepším střelcem Sršňů. K tomu přidal 37 doskoků.

Za své výkony se dostal spolu s Matějem Burdou z GBA do All Stars výběru turnaje pro pět nejlepších hráčů. „Toho si moc cením. Byl to kvalitní turnaj a umístění v nejlepší pětce je fajn,“ dodal Svoboda.

Písek hostil základní skupinu A a po třech vítězstvích postoupil do finále, které se hrálo spolu s druhou skupinou v Jindřichově Hradci.

Čtyřdenní turnaj zakončila velká bitva Písku proti Barceloně. Konečné skóre? 88:108. Ale bylo to drama! Po první čtvrtině totiž vedl český tým o šest bodů (27:21) a v poločase o bod – 45:44.

Finále rozhodla třetí čtvrtina, kterou Barcelona vyhrála o 14 bodů a skóre otočila na 66:79. „Projevila se na nás únava. Soupeř se s náročným programem vypořádal lépe,“ doplnil Svoboda.

„Barcelona zápas rozhodla díky své výškové převaze. Začala hrát rychleji a ve vzduchu dominovala. Trochu nás to mrzí, ale druhé místo bereme. Odehráli jsme parádní turnaj,“ potěšilo Svobodu.

Sršni na turnaji čelili oběma španělským gigantům, ale oproti akademii GBA, která skončila na 6. místě, nehráli proti americkému týmu.

„Američané mají svůj styl. Je to zase něco jiného a samozřejmě jsem byl na jejich výkony zvědavý, ale osobně jsem mnohem radši, že jsem si zahrál proti Španělům. Pro mě jsou to zvučnější soupeři a jsem rád, že byl průběh turnaje takový,“ řekl Svoboda.

Že by měl sportovní sen a jednou oblékal dres třeba právě španělského velkoklubu, o tom Svoboda nechce slyšet. „Tak daleko nekoukám. Pokud se mi jednou povede zkusit českou nejvyšší soutěž, bude to paráda.“

Svobodu nyní čeká boj v domácí extralize juniorů, kde je Písek na prvním místě. Jeho kategorie už vyhrála v předešlých letech několik titulů a chce přidat další. „Tým je až na pár změn stejný. Titul je jednoznačný cíl.“