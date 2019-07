Liberečtí našli cestu vzhůru. Stanou se farmou českých vicemistrů

Liberecký tým, který v minulé dekádě hrál několik sezon mezi absolutní českou elitou, obnovil mužskou složku vloni. Po roce stráveném ve druhé lize nyní míří o úroveň výš.

K postupu měli Kondoři blízko sportovní cestou, v uplynulé sezoně prošli až do druholigového finále, ale tam s týmem zdecimovaným zdravotními problémy těsně padli se Sokolem Žižkov 1:2 na zápasy. Účast ve druhé nejvyšší tuzemské soutěži tak nakonec získali od jiného pražského klubu GBA Europe.

„V premiérové sezoně bude naším cílem první ligu udržet. Chceme ji využívat k tomu, aby v ní naši mladí hráči získávali zkušenosti s mužským basketbalem. V tom však pro nás byla přínosem už i druhá liga,“ řekl šéf klubu a trenér Jan Slowiak.

Kondoři se navíc domluvili na spolupráci s Děčínem. Jejich tým by měl být od příští sezony farmou tohoto elitního klubu. „Pro nás je důležité, že naši hráči budou mít přímou cestu do vrcholového basketbalu, což doteď neměli,“ podotkl Slowiak.

Mladí hráči Děčína, kteří potřebují nabírat herní zkušenosti, by měli v týmu Liberce hrát roli lídrů. A talentovaní Kondoři by se vedle nich zase měli zdokonalovat a třeba si říct o angažmá mezi elitou.

Liberec však už nyní dokáže produkovat hráče pro nejvyšší soutěže. Dva nadějní Kondoři mají nakročeno do týmu NBL.

Jan Slowiak je také trenérem českých basketbalistů do 16 let.

Klub Kondorů zaměřený na výchovu a rozvoj talentů dlouho trpěl rozporem v očekávání mladých hráčů i jejich rodičů. „Jedni měli ambice jen na výkonnostní basket, kdežto druzí pomýšleli na vrcholnou úroveň,“ vysvětlil šéf klubu.

To se nyní podařilo vyřešit. Liberec má nyní druhé nejvyšší soutěže v kategoriích do 17 a do 19 let a současně dobudoval akademii určenou hráčům s vyššími cíli. Nazval ji YDEA Kondor.

„Zatím v ní máme asi dvanáct hráčů od patnácti do devatenácti let, pro které vytváříme specifické a individuální podmínky. Právě oni budou tvořit i základ týmu pro první ligu mužů,“ uvedl Jan Slowiak, který mužský tým v lize povede.

O návratu do NBL, kde Liberec už v minulosti pár let působil, se zatím u Kondorů hlasitě nemluví. „To by bylo o úplně jiných penězích. Už ne o statisících, ale o milionech. Ale do budoucna uvidíme, nebráníme se klub posouvat pořád dál,“ říká Slowiak. „V současné chvíli je pro nás výchova hráčů hlavní prioritou.“