Debatu rozvířila poznámka Sophie Cunninghamové z Indiany v červencovém rozhovoru pro televizní stanici ESPN. Devětadvacetiletá hráčka prohlásila, že chce ve sportu chránit mladé dívky, které by neměly hrát proti biologickým mužům.
Její slova vyvolala protesty, i když nijak bouřlivé, ale našla i podporovatele včetně prezidenta Donalda Trumpa a viceprezidenta J.D. Vance.
Cunninghamová později své prohlášení zopakovala a dodala, že na základě selského rozumu by měly mít transgender sportovkyně zákaz startu v ženských soutěžích. V březnu v tomto duchu upravil svá pravidla Mezinárodní olympijský výbor.
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Test pohlaví pro tenistky. Ale proč? Jediná transgender hráčka trénovala Navrátilovou
WNBA se řídí kolektivní smlouvou, v níž stojí, že ligu mohou hrát pouze ženy. Dál tato problematika specifikována není.
Kanter Freedom, jenž strávil do roku 2022 v NBA 11 sezon, a White minulý týden prohlásili, že se identifikují jako ženy a chtějí se příští rok zúčastnit draftu WNBA.
„Pokud stačí jen prohlásit, kdo jsem, pak splňuji všechny požadavky nezbytné pro to, abych hrál ve WNBA,“ napsal někdejší turecký reprezentant na instagramu. „Vím, že moje přítomnost na hřišti vyvolá silnou reakci. Rozhodně tu nejsem proto, abych se vysmíval, zesměšňoval nebo znevažoval nějaké společné nebo osobní volby,“ uvedl čtyřiatřicetiletý pivot, který měří 208 centimetrů.
O rok starší White má na kontě jen tři zápasy v NBA. „Někdy se identifikuji jako žena kvůli basketbalu,“ prohlásil republikánský kandidát do Senátu.
Některé hráčky a trenérky vyjádřily transgender sportovkyním podporu, jako pivotka Seattlu Stefanie Dolsonová či trenérka Minnesoty Cheryl Reeveová.
„Musíme trans děti ochraňovat. Pro mě je to otázka lidských práv. Každé dítě má právo na sport,“ uvedla trenérka Elišky Joklové a Emmy Čechové.
Hráčská asociace v pátek vydala na sociálních sítích prohlášení, v němž podpořila rozmanitost a inkluzi a zdůraznila, že nehodlá být využívána v politické hře.
Komisionářka WNBA Cathy Engelbertová podle agentury AP rozeslala klubům zprávu, že vrcholní představitelé týmů budou o tématu v příštích dnech jednat.