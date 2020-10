Čtyřiadvacátý titul pro legendu Birdovou. Seattle zase slaví v WNBA

Po triumfech v letech 2004, 2010 a 2018 slaví čtvrtý prsten se Storm i hrající legenda Sue Birdová, která bude mít příští týden 40. narozeniny.

Americká rozehrávačka, která v dresu Seattlu působí už od roku 2002, má ve sbírce také dva tituly v univerzitní NCAA, pět triumfů v Eurolize a pět titulů v ruské nejvyšší soutěži, k tomu čtyři olympijská zlata a čtyři světové primáty.

Birdová se na výhře podílela pěti body a především sedmi asistencemi, nejvíce z celého zápasu, čímž potvrdila roli nejlépe asistující hráčky v historii WNBA. V prvním duelu letošního finále 16 přihrávkami vytvořila rekord play off.

„Nebylo to vůbec jednoduché a já jsem hrdá na to, že jsem se dokázala udržet i ve svých letech na tak vysoké úrovni. Po operaci loni v květnu jsem byla rok mimo hru a ani jsem nedoufala, že se něčeho ještě dočkám. Bylo to vážně těžké a teď jsem moc šťastná,“ uvedla Birdová, která kvůli operaci kolena vynechala celou minulou sezonu.

Jestli to pro ni byl poslední zápas v kariéře, si nebyla jistá. „Není to rozhodnutí, které bych chtěla udělat ze dne na den. Přála bych si, abych mohla dát týmu víc energie. Pokud to tak příští léto budu cítit, nevidím důvod, proč bych nehrála i v další sezoně,“ řekla Birdová.

Nejlepší hráčkou finále byla vyhlášena pivotka Seattlu Breanna Stewartová, které se podařil unikátní kousek. Ve všech třech finálových duelech byla nejlepší střelkyní, k 37 bodům v prvním utkání a 22 ve druhém zápase přidala v úterý 26 bodů. Přes 20 bodů nastřílela v posledních šesti finálových duelech, čím vytvořila rekord WNBA.

„Před každým zápasem jsme nevěděli, co od něj můžeme čekat. Jsem ráda, že se nám povedlo zvítězit ve třech duelech a teď můžeme slavit,“ řekla americká pivotka, která byla s Birdovou a Jewell Loydovou v kádru vítězek i před dvěma lety.

První dva tituly Seattlu měly i českou stopu. V roce 2004 se na něm podílela Kamila Vodičková a o šest let později byla u triumfu Jana Veselá.