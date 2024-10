Minnesota zvládla rozhodující bitvu s Connecticutem a je ve finále WNBA

Basketbalistky Minnesoty porazily v rozhodujícím pátém semifinále play off WNBA Connecticut 88:77 a po výhře 3:2 na zápasy postoupily do finále. V něm se od čtvrtka střetnou s nejlepším týmem základní části New Yorkem, v jehož hale se odehrají první dva duely.