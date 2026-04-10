WNBA se rozšíří o tři nové kluby, připojí se Cleveland, Detroit a Philadelphia

Autor: ,
  11:25
Zámořskou ligu basketbalistek WNBA v příštích letech rozšíří tři nové kluby. Od roku 2028 se do ligy zapojí Cleveland, o rok později Detroit a v roce 2030 Philadelphia. Oznámilo to vedení soutěže. Počet ligových účastníků tak stoupne na osmnáct.

Jackie Youngová (vlevo) z Las Vegas se snaží obejít Odyssey Simsovou z Indiany. | foto: ČTK

V uplynulém ročníku bylo v lize třináct klubů, letos se k nim přidají dva nováčci Portland a Toronto. Nová sezona odstartuje 8. května.

Cleveland už měl tým ve WNBA v letech 1997-2003, jeho dres oblékala i česká basketbalistka Eva Horáková (tehdy Němcová). V Detroitu se hrála elitní liga basketbalistek v letech 1998-2009.

WNBA zažívá v posledních sezonách velký boom a začala generovat i značné zisky. Nedávno uzavřená kolektivní smlouva na sedm let přinese hráčkám výrazně lepší finanční podmínky.

Rozehrávačka Las Vegas Jackie Youngová se ve čtvrtek podle ESPN stala první basketbalistkou v historii ligy, která uzavřela smlouvu s ročním výdělkem přes milion dolarů. Největší hvězdy si mohou přijít až na 1,4 milionu dolarů (29,5 milionu korun) za sezonu.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

