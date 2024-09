Charlesová je novou rekordmankou WNBA v počtu doskoků a double-double

Basketbalistka Tina Charlesová stanovila v zámořské WNBA nové rekordy v počtu doskoků a dosažených double-double. Pivotka Atlanty v obou statistikách překonala výkony Sylvie Fowlesové a po vítězství 78:67 nad New Yorkem, kterým si její tým zajistil postup do play off, má na kontě 4014 doskoků a 194 zápasů s double-double.