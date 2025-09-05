Zapomenutelná sezona. Hvězdnou Clarkovou už zranění na hřiště nepustí

Autor: ,
  9:09
Caitlin Clarková už se v této sezoně WNBA neobjeví. Třiadvacetiletou basketbalistku z Indiana Fever vyřadilo na dlouhou dobu ze hry zranění třísla. Oznámila to v prohlášení. Na palubovce se Clarková představila naposledy v polovině července. Ve svém druhém ročníku zasáhla jednička loňského draftu vinou zdravotních potíží jen do 13 zápasů.
Caitlin Clarková z Indiana Fever se diví výroku rozhodčích.

Caitlin Clarková z Indiana Fever se diví výroku rozhodčích. | foto: Kyusung GongAP

Caitlin Clarková z Indiana Fever opouští palubovku.
Caitlin Clarková z Indiana Fever domlouvá rozhodčí.
Caitlin Clarková z Indiana Fever se podepisuje fanouškům.
Sophie Cunninghamová (uprostřed) z Indiana Fever se raduje se spoluhráčkou...
„Doufala jsem, že pro vás budu mít lepší zprávy, ale v této sezoně se do hry nevrátím,“ uvedla Clarková, která po loňském vstupu do soutěže výrazně zvedla zájem o WNBA.

„Každý den jsem trávila hodiny v posilovně s jediným cílem - vrátit se na hřiště. Slovo zklamání dostatečně nevystihuje, jak se cítím. Bylo to neuvěřitelně frustrující, ale dá se na tom najít i něco dobrého. To, jak fanoušci nadále podporovali mě a Fever, mi udělalo velkou radost a přineslo důležitý pohled na věc. Jsem hrdá na to, jak se tým při té nepřízni osudu semkl. Teď je čas to dotáhnout a zajistit si účast v play off,“ dodala.

Clarková se zranila 15. července v zápasu proti Connecticutu. V sezoně dosáhla průměrů 16,5 bodu, 8,8 asistence a pět doskoků. Indianě patří tři zápasy před koncem základní části poslední postupové místo do play off.

Zapomenutelná sezona. Hvězdnou Clarkovou už zranění na hřiště nepustí

