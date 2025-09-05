„Doufala jsem, že pro vás budu mít lepší zprávy, ale v této sezoně se do hry nevrátím,“ uvedla Clarková, která po loňském vstupu do soutěže výrazně zvedla zájem o WNBA.
„Každý den jsem trávila hodiny v posilovně s jediným cílem - vrátit se na hřiště. Slovo zklamání dostatečně nevystihuje, jak se cítím. Bylo to neuvěřitelně frustrující, ale dá se na tom najít i něco dobrého. To, jak fanoušci nadále podporovali mě a Fever, mi udělalo velkou radost a přineslo důležitý pohled na věc. Jsem hrdá na to, jak se tým při té nepřízni osudu semkl. Teď je čas to dotáhnout a zajistit si účast v play off,“ dodala.
Clarková se zranila 15. července v zápasu proti Connecticutu. V sezoně dosáhla průměrů 16,5 bodu, 8,8 asistence a pět doskoků. Indianě patří tři zápasy před koncem základní části poslední postupové místo do play off.