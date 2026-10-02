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Wilsonová se uklidnila a vládla. Clarková v play off WNBA končí v prvním kole

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  10:09

Caitlin Clarková bráněná Jewell Loydovou. | foto: AP

Pro Caitlin Clarkovou skončilo play off WNBA hned v prvním kole. Basketbalistky Indiany podlehly 1:2 na zápasy obhájkyním titulu z Las Vegas, které vyhrály rozhodující třetí utkání 94:83. Aces dovedla k vítězství především nejužitečnější hráčka základní části soutěže A’ja Wilsonová, která nastřílela 36 bodů a měla deset doskoků. Clarková dala 18 bodů.

Wilsonová se v druhém utkání série dostala do konfliktu s fanouškem, který na ni začal pokřikovat a ukazovat poté, co povalila na zem Sophii Cunninghamovou. Čtyřnásobná držitelka ocenění MVP se vydala k divákovi a hádala se s ním, než ji spoluhráčky odvedly. Od rozhodčích dostala technickou chybu za nesportovní chování, ale žádný dodatečný trest neobdržela, takže ve čtvrtek mohla nastoupit.

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„Mám svoje chvilky, protože jsem jen člověk,“ řekla Wilsonová po postupu. „Došlo mi pak, že nechci, aby mě to nebo můj tým rozptylovalo, a věděla jsem, co musíme dnes večer udělat. Takže jsem to hodila za hlavu. Hodně jsem se modlila i plakala,“ uvedla opora Las Vegas, které vyřadilo Indianu v play off i loni, ale ve druhém kole.

„Musíme uznat, že jsou dobré. Byly připravené. Přesně takhle vypadají mistrovské týmy,“ řekla Clarková, která zatím ve své kariéře ve WNBA vyhrála jen jednu sérii play off.

Las Vegas narazí v semifinále na vítěze série mezi Golden State a Dallasem. Druhou dvojici tvoří New York a Atlanta.

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