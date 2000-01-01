náhledy
Nejlepší basketbalistky světa se postupně sjíždějí na tréninkové kempy svých týmů. Sezona 2026 prestižní WNBA už klepe na dveře. Zasáhne do ní patnáctka celků, ty teprve poskládají finální dvanáctičlenné soupisky. Které nové tváře z Evropy se můžou na zámořských palubovkách prohánět?
Autor: FIBA
EMMA ČECHOVÁ - Minnesota Lynx. Jedenadvacetiletá česká pivotka, která strávila aktuální sezonu v dresu USK Praha, dostala smlouvu na tréninkový kemp. Jisté tedy nemá nic, ale hlásí: „Budu chtít ukázat, že se dokážu měřit s top hráčkami.“
Autor: CZ.BASKETBALL
ELIŠKA HAMZOVÁ - Minnesota Lynx. Je ve stejné situaci jako její reprezentační parťačka Čechová. Také čtyřiadvacetiletá rozehrávačka brněnských Žabin má zatím smlouvu pouze pro tréninkový kemp. „Uvidíme, všechno se ukáže až na místě,“ vyhlížela.
Autor: CZ BASKETBALL/Lenka Brožová
PAULINE ASTIEROVÁ - New York Liberty. Debutu v WNBA se klidně může dočkat francouzská rozehrávačka, která svými výkony zaujala i v aktuální sezoně v barvách USK. V zámoří má podepsaný nováčkovský kontrakt. Z Prahy míří do Ameriky také další dvě Francouzky - Janelle Salaünová (Golden State Valkyries) a Valériane Ayayiová (Phoenix Mercury).
Autor: ZVVZ USK Praha
MARÍA CONDEOVÁ - Toronto Tempo. Že by konečně? Španělskou hvězdu a někdejší oporu USK Praha si už v roce 2019 v draftu vybral celek Chicago Sky, jenže na premiéru v WNBA čekala marně. Poté mohla debutovat za Golden State Valkyries, ale přišlo smolné zranění. Teď by měla dostat šanci od výběru Toronto Tempo, kde má smlouvu na tréninkový kemp.
Autor: FIBA
LAURA JUŠKAITÉOVÁ - Toronto Tempo. Další hráčka se zkušenostmi z české ligy, kde oblékala dres brněnských Žabiny. O místo ve finální dvanáctce bude litevská reprezentantka bojovat rovněž na tréninkovém kempu.
Autor: FIBA
ESZTER RÁTKAIOVÁ - Phoenix Mercury. Mladá parťačka Julie Reisingerové z maďarské Pésce úspěšně prošla letošním draftem, na řadu přišla jako 42. hráčka. Dostane 19letá rozehrávačka šanci mezi elitou?
Autor: FIBA
RAQUEL CARRERAOVÁ - New York Liberty. Jako patnáctou si ji před pěti lety v draftu vybral celek Atlanta Dream. Debut ovšem může prožít důrazná španělská reprezentantka, která v Evropě hraje za Valencii, v barvách New Yorku, pokud uspěje na tréninkové kempu.
Autor: FIBA
JUSTE JOCYTÉOVÁ - Golden State Valkyries. Přesun do zámoří posunula litevská hvězdička o rok. Draftem 2025 prošla jako pátá hráčka pořadí, ale přednost dala EuroBasketu a také sezoně ve španělské Gironě. Nyní už dvacetiletá křídelnice míří do San Franciska.
Autor: FIBA
AWA FAMOVÁ - Seattle Storm. Trojka letošního draftu a nejlépe postavená Evropanka. Španělská pivotka, která působí ve Valencii, má v 19 letech ještě vše před sebou. Prorazí v konkurenci Ezi Magbegorové, bývalé opory USK Praha, a francouzské naděje Dominique Malongaové?
Autor: FIBA
IYANA MARTÍNOVÁ - Portland Fire. Dvacetiletá španělská reprezentační rozehrávačka se stala sedmičkou letošního draftu. Poslední dva roky strávila v Salamance, nyní touží přidat i zámořské zkušenosti. Aktuálně je ovšem pravděpodobnější scénář, že do Ameriky ještě natrvalo nevyrazí.
Autor: FIBA
FRIEDA BÜHNEROVÁ - Portland Fire. Sedmnáctou zvolenou hráčkou letošního draftu byla jedenadvacetiletá německá reprezentantka. Poslední dva roky strávila v madridském celku Movistar Estudiantes a v Portlandu už se těší na její další rozvoj.
Autor: FIBA
COSTANZA VERONAOVÁ - Dallas Wings. Italská reprezentační rozehrávačka, která na klubové úrovni hájí barvy Schia, míří do Ameriky bojovat o svou šanci. V 26 letech podepsala smlouvu na tréninkový kemp.
Autor: FIBA
INES PITARCHOVÁ-GRANELOVÁ - Phoenix Mercury. Devatenáctiletá Francouzka loni patřila k nejlepším hráčkám svého týmu na MS basketbalistek do 19 let v Brně. Prostor dostává také v Bourges a jako 27. v pořadí si ji na letošním draftu vybral Phoenix.
Autor: FIBA
NELL ANGLOMAOVÁ - Connecticut Sun. Loni v Brně si vedla ještě lépe než její francouzská vrstevnice, i proto přišla v letošním draftu na řadu už jako dvanáctá. V poslední sezoně nastupovala společně s Julií Pospíšilovou za Montpellier.
Autor: FIBA