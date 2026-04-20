Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
České naděje, smolařka a další nové tváře pro Ameriku. Kdo může prorazit mezi elitu?
Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí
Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....
KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky
Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...
Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let
Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.
Biatlonové prázdniny. Jak si závodnice užívají volné dny po náročné sezoně?
Od konce biatlonové sezony uplynul téměř měsíc a většina závodnic Světového poháru si po náročném programu dopřává zasloužené volno, než se znovu naplno pustí do přípravy na další ročník. Některé...
Shiffrinová se pochlubila novým kamarádem. Je jím krasobruslařská hvězda
Mikaela Shiffrinová se s fanoušky na sociálních sítích podělila o nové přátelství. Americká lyžařská hvězda prostřednictvím Instagramu naznačila, že si našla blízkého kamaráda, a nejde o nikoho...
Experti nejen o baráži: Hráči simulují, hokej není fotbal! Rozhodčí na to nestačí
I tato baráž o hokejovou extraligu ukazuje, jak těžké je projít mezi elitu pro prvoligový tým. Jihlava, kterou v letošním play off vyšťavilo 16 bitev, se v sérii s odpočatým Litvínovem drží, přesto...
Bezchybný Vladař vychytal Pittsburgh, Dostál v play off čelil McDavidovi
Hokejový gólman Dan Vladař byl zvolen první hvězdou poté, co 27 zákroky výrazně pomohl Philadelphii k výhře 3:0 na ledě Pittsburghu. Flyers tak vedou v sérii prvního kola play off už 2:0 na zápasy....
Bořilův úlet zastínil i první porážku. Jaký trest mu hrozí? Ve hře i drastická varianta
Těžko říct, co by sudímu Černému provedl, kdyby ho parťák Prekop oběma rukama nerval zpátky. Pětatřicetiletý Jan Bořil, lídr Slavie, se přímo na hřišti snažil vysmeknout ze sevření spoluhráče a...
Posily z NHL na MS v hokeji: Kteří Češi by si mohli zahrát za národní tým?
Základní část skončila, probíhá play off. Ve vyřazovací fázi NHL hraje i několik českých hokejistů, kteří by v případě vyřazení svých týmů mohli posílit národní tým na mistrovství světa ve Švýcarsku....
Problémy s hotely i rekonstrukce za pět miliard. Lehečka přibližuje zákulisí turnajů
Před pár dny se Jiří Lehečka po dvou měsících kočování po planetě vrátil zpátky do Česka. Povzbuzen účastí ve finále turnaje Masters v Miami a na dohled elitní desítce světového žebříčku, už si sáhl...
Wolves s Krejčím sestupují z Premier League, rozhodla remíza West Hamu
Definitivně stvrdili sestup Wolverhamptonu z anglické Premier League. Fotbalisté West Hamu i s Tomášem Součkem v dohrávce 33. kola remizovali 0:0 na Crystal Palace. Wolves s dalším českým zástupcem...
Nejdřív titul, pak WNBA, plánuje Čechová. Myšlenky už mi utíkají, přiznává
Vybojovat s USK Praha co nejdříve mistrovský titul, odletět na přípravný kemp Minnesota Lynx a vybojovat si místo v zámořské WNBA. Takové plány má basketbalistka Emma Čechová. Jednadvacetiletá...
MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...
Kratochvílovi cena Laureus unikla. Hlavní kategorie ovládli Alcaraz a Sabalenková
Plavec David Kratochvíl světovou cenu Laureus v kategorii sportovec roku se zdravotním postižením nezískal. V šestičlenných výběrech byl čtvrtým Čechem v historii ankety, která se traduje od roku...
USK vykročil za šestnáctým titulem v řadě. Žabiny se držely jen v první půli
Basketbalistky ZVVZ USK Praha deklasovaly v prvním ligovém finále doma Žabiny Brno 106:71 a vykročily za jubilejním dvacátým titulem v samostatné soutěži a šestnáctým za sebou. V sérii hrané na tři...
Keňská dominance na Bostonském maratonu. Korir zaběhl traťový rekord
Keňský běžec John Korir obhájil prvenství v Bostonském maratonu v traťovém rekordu 2:01:52. Devětadvacetiletý vytrvalec vylepšil o minutu a 10 sekund výkon krajana Geoffreyho Mutaie z roku 2011. Ve...
KOMENTÁŘ: Sestup Baníku by byl totálním fiaskem, ani pohár bídnou sezonu nespasí
Je to už trochu ohrané téma. Zároveň čím dál víc fascinující. Jak může Baník, chlouba Ostravy, trnout, jestli se udrží ve fotbalové lize? V domácím poháru se sice bude v úterý proti Karviné rvát o...