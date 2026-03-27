Strašák výluka je pryč. Basketbalistky se v zámoří dohodly, finančně si polepší

Autor: ,
  9:27
Táhlá jednání jsou u konce. Basketbalistky a vedení WNBA uzavřely novou kolektivní smlouvu na sedm let, díky které si hráčky výrazně finančně polepší. „Tohle je začátek nové éry a zásadní okamžik v celém ženském profesionálním sportu,“ uvedla v prohlášení Cathy Engelbertová, komisionářka WNBA.
Brittney Sykesová s nápisem „Zaplaťte hráčky." během WNBA All Star game. | foto: Michael ConroyAP

Aliyah Bostonová během WNBA All Star game.
Caitlin Clarková během WNBA All Star Game.
Angel Reeseová během WNBA All Star Game.
Paige Bueckersová a Angel Reeseová během WNBA All Star Game.
16 fotografií

Průměrná mzda od nové sezony vzroste ze 120 000 dolarů (2,5 milionu korun) na 583 000 dolarů (12,3 milionu korun). Největší hvězdy si mohou vydělat až 1,4 milionu dolarů (29,5 milionu korun).

„WNBA od jejího vzniku formovaly mimořádné sportovkyně, které věřily v budoucnost ligy. Tahle dohoda je důkazem této víry a obrovského pokroku, kterého jsme společně dosáhly. Nadále chceme využít dynamiku, kterou liga nyní má, a připravit se na jubilejní 30. sezonu, jež začne v květnu,“ prohlásila Engelbertová.

Zaplaťte, co nám dlužíte. Když v Americe zuří vyjednávání o kolektivní smlouvě

Zvýšení platů představuje pro hráčky významný skok.

Platové stropy týmů budou v této sezoně činit sedm milionů dolarů, zatímco v předchozím ročníku to bylo 1,5 milionu dolarů. Každoročně budou upravovány podle toho, jak se budou vyvíjet příjmy klubů a ligy.

Dohoda předpokládá, že do roku 2032 vyšplhá maximální plat na 2,4 milionu dolarů a průměrný plat překročí milion dolarů.

Sophie Cunninghamová (uprostřed) z Indiana Fever se raduje se spoluhráčkou Caitlin Clarkovou.

Minimální plat se v nadcházející sezoně bude pohybovat od 270 000 do 300 000 dolarů v závislosti na tom, jak dlouho hráčky v lize působí. Jednička letošního draftu si přijde zhruba na půl milionu dolarů.

V posledních dvou letech zájem o WNBA enormně vzrostl hlavně díky příchodu mladých hvězd v čele s Caitlin Clarkovou a Paige Bueckersovou. Soutěž měla rekordní návštěvnost i sledovanost a výrazně jí díky tomu vzrostl zisk.

O vše postaráno, zabaleno v trendy fialové. Za oponou nejdražšího ženského klubu

Loni proto hráčská asociace předčasně vypověděla kolektivní smlouvu, která měla platit až do roku 2027, a rozhodla se vyjednat lepší podmínky.

Což se nyní, po 17 měsících, podařilo.

Do startu letošního ročníku musí WNBA stihnout ještě řadu dalších věcí.

Uskuteční se rozšiřovací draft pro dva nové týmy z Toronta a Portlandu. Pravidla pro něj se ovšem se teprve upřesňují. Vyřešit se musí i situace kolem hráček bez kontraktu – ten kvůli očekávaným změnám v kolektivní smlouvě nemá více než 80 procent basketbalistek.

Draft 2026 je pak naplánovaný na 13. dubna, o šest dní později mají začít tréninkové kempy. Nový ročník odstartuje podle plánů 8. května.

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Jan Kliment posílá Česko do finále kvalifikace!

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Krasobruslařští šampioni z Prahy 1993: Úspěšní trenéři, závislost i tragická smrt

Jak dopadli šampioni z pražského MS v krasobruslení v roce 1993?

V pražské O2 areně odstartovalo mistrovství světa v krasobruslení. Naposledy se zde světová elita představila v roce 1993. Na ledě tehdy nově vzniklé České republiky stáli budoucí olympijští...

Strašák výluka je pryč. Basketbalistky se v zámoří dohodly, finančně si polepší

Brittney Sykesová s nápisem „Zaplaťte hráčky.“ během WNBA All Star game.

Táhlá jednání jsou u konce. Basketbalistky a vedení WNBA uzavřely novou kolektivní smlouvu na sedm let, díky které si hráčky výrazně finančně polepší. „Tohle je začátek nové éry a zásadní okamžik v...

27. března 2026  9:27

V pátečních trénincích F1 v Japonsku byli nejrychlejší Russell a Piastri

Franco Colapinto z Alpine běhen tréninku v Japonsku

V úvodních trénincích na Velkou cenu Japonska formule 1 byli nejrychlejší Brit George Russell z Mercedesu a Australan Oscar Piastri z McLarenu. Zatímco lídr mistrovství světa Russell zajel v první...

27. března 2026  9:26

Knueppel klepl Knicks. Newyorská vítězná jízda skončila v Charlotte

Sion James (4) a Kon Knueppel (7) z Charlotte Hornets oslavují.

Charlotte Hornets vyhráli v NBA páté utkání v řadě. Doma porazili New York Knicks 114:103 a ukončili jeho sérii sedmi vítězství. Hvězdou zápasu byl jeden z kandidátů na ocenění pro nováčka sezony v...

27. března 2026  8:23,  aktualizováno  9:08

Ze dna až k rozhodující penaltě. Kliment: Nechci machrovat, ale tlak jsem necítil

Jan Kliment vystřelil české reprezentaci postup do finále baráže. Tam čeká...

Troufl si na rozhodující penaltu. V rozstřelu pátou v pořadí. „Nechci machrovat, ale tlak jsem necítil,“ hlásil Jan Kliment, který fotbalové Česko před čtvrteční půlnocí posunul do finále baráže o...

27. března 2026  8:30

Dobeš byl opět mezi hvězdami zápasu, Nečas asistoval za Colorado

Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens překonaný v zápase s Columbus Blue...

Ve čtvrtek měla hokejová NHL opět napilno. Vidět byl montrealský brankář Jakub Dobeš, jenž pomohl k výhře 2:1 nad Columbusem. Útočník Martin Nečas asistencí podpořil těsný úspěch Colorada 3:2 nad...

27. března 2026  6:59,  aktualizováno  8:03

Kátě leze moje zpívání na nervy, říká Mrázek. Čím ho sestra zaručeně rozčílí?

Premium
Daniel Mrázek a Kateřina Mrázková

Oba nejdříve zkoušeli v krasobruslení sólo dráhu. Když se starší sourozenec zranil a nemohl skákat, přesvědčil sestru Kateřinu, aby se společně pustili do tanců na ledě. Dnes už za sebou mají titul...

27. března 2026

Irving se rval a dráždil Plzeň: Bitky si užívám. Kdo nemá emoce, je v nevýhodě

Sparťanský obránce Aaron Irving v bitce s Ivem Sedláčkem v závěru pátého...

Na plzeňské fanoušky reagoval už v závěru utkání z trestné lavice. A když mířil do kabiny, velmi hlasitě dával najevo, jak si setrvání hokejové Sparty v boji o postup do semifinále užívá. Aarona...

27. března 2026  7:30

Debakl v boji o finále. Muchová nevyzrála na Gauffovou ani v Miami, skóre s ní má 0:6

Coco Gauffová přijímá gratulace od Karolíny Muchové po semifinále v Miami.

Karolína Muchová do finále prestižního tenisového turnaje WTA 1000 v Miami nepostoupila. Světové čtyřce Američance Coco Gauffové podlehla jasně 1:6, 1:6, utkání s dvojnásobnou grandslamovou...

26. března 2026  22:22,  aktualizováno  27. 3. 7:08

Koubek: Epická bitva, zápas jako řemen. Pink pink jako Španělé? To neumíme

Český trenér Miroslav Koubek během zápasu s Irskem.

V hlavě měl jistě plno scénářů, jak se zápas může odvíjet, ale divočejší premiéru na reprezentační lavičce by vymyslet nedokázal. Mizerný úvod a skóre 0:2, vyrovnávací gól chvíli před koncem, pak...

27. března 2026

Praho, díky! Cítil jsem každý kousek lásky, ocenil Malinin. Olympiádou už se netrápí

Ilia Malinin komunikuje s fanoušky při krátkém programu na MS v Praze.

Zatímco ostatní krasobruslaři se snaží zůstat v bublině a hlavně se nenechat rozhodit okolím, když hlasatelé v O2 areně představili při rozbruslení Iliu Malinina, začal sám hecovat fanoušky, ať bouří...

27. března 2026  6:30

Impuls, který jsme potřebovali, řekl Krejčí po Irsku. Můj gól? Byla to improvizace

Ladislav Krejčí slaví branku.

V první půli nejprve vybojoval penaltu, čtyři minuty před koncem pak hlavou sám srovnal na 2:2 a poslal zápas do prodloužení. Když ani to nerozhodlo, následovaly penalty, v nichž kopal jako první z...

27. března 2026  1:16

Kovář, český hrdina večera: Udělali jsme domácí úkol. Jdeme dál a to je hlavní

Matěj Kovář chytá pokutový kop proti Irsku!

V dospělé kariéře chytil do čtvrtečního večera jedinou penaltu. Před třemi lety, když hostoval ve Spartě, vyčapal na Bohemians útočníka Davida Puškáče. Další hvězdný moment si Matěj Kovář schoval až...

26. března 2026  23:58,  aktualizováno  27. 3.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.