Strašák výluka je pryč. Basketbalistky se v zámoří dohodly, finančně si polepší

Průměrná mzda od nové sezony vzroste ze 120 000 dolarů (2,5 milionu korun) na 583 000 dolarů (12,3 milionu korun). Největší hvězdy si mohou vydělat až 1,4 milionu dolarů (29,5 milionu korun).
„WNBA od jejího vzniku formovaly mimořádné sportovkyně, které věřily v budoucnost ligy. Tahle dohoda je důkazem této víry a obrovského pokroku, kterého jsme společně dosáhly. Nadále chceme využít dynamiku, kterou liga nyní má, a připravit se na jubilejní 30. sezonu, jež začne v květnu,“ prohlásila Engelbertová.
Zvýšení platů představuje pro hráčky významný skok.
Platové stropy týmů budou v této sezoně činit sedm milionů dolarů, zatímco v předchozím ročníku to bylo 1,5 milionu dolarů. Každoročně budou upravovány podle toho, jak se budou vyvíjet příjmy klubů a ligy.
Dohoda předpokládá, že do roku 2032 vyšplhá maximální plat na 2,4 milionu dolarů a průměrný plat překročí milion dolarů.
Minimální plat se v nadcházející sezoně bude pohybovat od 270 000 do 300 000 dolarů v závislosti na tom, jak dlouho hráčky v lize působí. Jednička letošního draftu si přijde zhruba na půl milionu dolarů.
V posledních dvou letech zájem o WNBA enormně vzrostl hlavně díky příchodu mladých hvězd v čele s Caitlin Clarkovou a Paige Bueckersovou. Soutěž měla rekordní návštěvnost i sledovanost a výrazně jí díky tomu vzrostl zisk.
Loni proto hráčská asociace předčasně vypověděla kolektivní smlouvu, která měla platit až do roku 2027, a rozhodla se vyjednat lepší podmínky.
Což se nyní, po 17 měsících, podařilo.
Do startu letošního ročníku musí WNBA stihnout ještě řadu dalších věcí.
Uskuteční se rozšiřovací draft pro dva nové týmy z Toronta a Portlandu. Pravidla pro něj se ovšem se teprve upřesňují. Vyřešit se musí i situace kolem hráček bez kontraktu – ten kvůli očekávaným změnám v kolektivní smlouvě nemá více než 80 procent basketbalistek.
Draft 2026 je pak naplánovaný na 13. dubna, o šest dní později mají začít tréninkové kempy. Nový ročník odstartuje podle plánů 8. května.