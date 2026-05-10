Čechová má za sebou premiéru ve WNBA, nastřílela 12 bodů. Hamzová nehrála

Autor: ,
  9:02
Pivotka Emma Čechová při debutu ve WNBA nastřílela 12 bodů, ale basketbalistky Minnesoty podlehly Atlantě 90:91, i když prakticky celý zápas vedly. Rozehrávačka Eliška Hamzová se do hry nedostala. Čechová, která si stejně jako Hamzová vysloužila smlouvu v přípravném kempu Minnesoty, odehrála 19 minut.
Emma Čechová z Minnesoty se prodírá s míčem přes obranu Madiny Okotové z Atlanty. | foto: Profimedia.cz

Jednadvacetiletá Čechová proměnila všech pět střel z pole a dva ze čtyř trestných hodů. K tomu přidala tři doskoky a jeden blok.

Minnesota měla v utkání náskok až 19 bodů, ale v koncovce o vedení přišla.

Se závěrečným klaksonem mohla čtyřnásobným šampionkám WNBA zajistit výhru nizozemská pivotka Emese Hofová, která nedávno stejně jako Čechová slavila s USK Praha český titul, ale její pokus z pod koše zblokovala Angel Reeseová.

Hamzová bojuje o WNBA: Musíte být víc sobec. Soupeřky jsou i spoluhráčky

Nejlepší střelkyní Minnesoty byla s 21 body dvojka letošního draftu Olivia Milesová. Atlantě pomohla k vítězství 24 body Allisha Grayová. Reeseová si připsala 11 bodů a 14 doskoků. Čtyřiadvacetiletá hvězda, která přišla do Atlanty před měsícem z Chicaga, předvedla 50. double double v kariéře. Stačilo jí k tomu 65 utkání.

