LA zarazilo vítěznou šňůru Minnesoty, novomanželka Joklová nebodovala

Joklová, do nedávné svatby Hamzová, odehrála zhruba tři a půl minuty a do statistik se zapsala jedním útočným doskokem. Střelu za tři body neproměnila.
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Minnesotě vůbec nevyšel závěr. Vedla ještě 82:81, ale v posledních necelých pěti minutách nevstřelila jediný koš, přičemž se domácí hráčky pokusily skórovat sedmkrát. Hostující tým šňůrou 8:0 zápas rozhodl.
Čtyřiadvacetiletá Joklová je ve WNBA v současné době jedinou Češkou. Její spoluhráčku Emu Čechovou hned na začátku angažmá v Lynx zastavilo vážné zranění kolena a po operaci pro ni sezona skončila.