Las Vegas slaví první výhru ve finále WNBA, Thomasové těsně nevyšel triple double

Thomasová vedle devíti finálních přihrávek zaznamenala 15 bodů a 10 doskoků. Nejlepší střelkyní Phoenixu byla s 21 body Kahleah Copperová, z toho 19 včetně pěti trojek dala v prvním poločase. Na stejný počet bodů se v domácím týmu dostaly náhradnice Dana Evansová a největší hvězda A’ja Wilsonová, jež přidala i 10 doskoků.
Většinu zápasu byl ve vedení Phoenix, ale nejužitečnější hráčka sezony Wilsonová dala za posledních 14 minut 12 bodů a patřila k hlavním strůjkyním obratu. Po selhání Thomasové z čáry trestného hodu naopak proměnila na druhé straně dvě šestky Jackie Youngová a dvě sekundy před koncem neuspěla s trojkovým pokusem o vyrovnání německá reprezentantka a autorka 19 bodů Satou Saballyová.
Finále play off ženské basketbalové ligy WNBA
1. zápas:
Las Vegas - Phoenix 89:86