Las Vegas slaví první výhru ve finále WNBA, Thomasové těsně nevyšel triple double

Autor: ,
  10:41
První finálový zápas zámořské ligy WNBA vyhrály basketbalisty Las Vegas nad Phoenixem 89:86. V týmu poražených Mercury chyběla Alysse Thomasové jediná asistence k zisku triple doublu. Necelou půlminutu před koncem zápasu ale bývalá opora USK Praha za stavu 86:87 neproměnila žádný ze dvou trestných hodů. Druhý zápas je na programu v neděli znovu ve městě hazardu, premiérově se hraje na čtyři vítězná utkání.

Alyssa Thomasová (vlevo) z Phoenixu se snaží obejít A’ju Wilsonovou z Las Vegas během prvního finále WNBA. | foto: AP

Thomasová vedle devíti finálních přihrávek zaznamenala 15 bodů a 10 doskoků. Nejlepší střelkyní Phoenixu byla s 21 body Kahleah Copperová, z toho 19 včetně pěti trojek dala v prvním poločase. Na stejný počet bodů se v domácím týmu dostaly náhradnice Dana Evansová a největší hvězda A’ja Wilsonová, jež přidala i 10 doskoků.

Většinu zápasu byl ve vedení Phoenix, ale nejužitečnější hráčka sezony Wilsonová dala za posledních 14 minut 12 bodů a patřila k hlavním strůjkyním obratu. Po selhání Thomasové z čáry trestného hodu naopak proměnila na druhé straně dvě šestky Jackie Youngová a dvě sekundy před koncem neuspěla s trojkovým pokusem o vyrovnání německá reprezentantka a autorka 19 bodů Satou Saballyová.

Finále play off ženské basketbalové ligy WNBA

1. zápas:

Las Vegas - Phoenix 89:86

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

Vplížil se mi do života. Lyžařská hvězda bydlí kvůli stalkerovi na tajné adrese

Že její život není jen o triumfech a medailích, se vědělo. Před několika měsíci vyplynulo, že hvězdnou švédskou běžkyni na lyžích Fridu Karlssonovou pronásleduje jistý čtyřiašedesátiletý muž. Případ...

Volejbalisté podlehli Bulharům 1:3, o bronz z MS si zahrají se světovými jedničkami

Senzačně postoupili až do semifinále mistrovství světa, v něm už čeští volejbalisté na soupeře nestačili. S Bulhary prohráli 1:3 po setech 20:25, 25:23, 21:25, 22:25 a v neděli si tak zahrají o...

MS ve volejbale mužů 2025: jak hráli Češi, kompletní výsledky turnaje

Skvělá cesta českých volejbalistů na mistrovství světa na Filipínách (12. až 28. září) skončila čtvrtým místem. Národní tým v boji o bronz podlehl Polsku 1:3 a postaral o nejlepší výsledek v...

Las Vegas slaví první výhru ve finále WNBA, Thomasové těsně nevyšel triple double

První finálový zápas zámořské ligy WNBA vyhrály basketbalisty Las Vegas nad Phoenixem 89:86. V týmu poražených Mercury chyběla Alysse Thomasové jediná asistence k zisku triple doublu. Necelou...

4. října 2025  10:41

Dva české ženské páry jsou ve čtvrtfinále beachvolejbalového turnaje v Mexiku

Dvojnásobné zastoupení má český beachvolejbal ve čtvrtfinále turnaje Pro Tour kategorie Challenge ve Veracruz. Mezi osmičku nejlepších v Mexiku postoupily Markéta Svozilová s Marií-Sárou Štochlovou i...

4. října 2025  10:23

Sparta - Slavia živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Nejslavnější fotbalový zápas v Česku je znovu před námi. V pořadí 315. derby pražských S mezi Spartou a Slavií začne v neděli 5. října od 18:30 na Letné. Kde můžete střetnutí 11. kola Chance Ligy...

4. října 2025  10:20

Salač bude opět útočit ze zadních míst, do VC Indonésie odstartuje ze šesté řady

Filip Salač obsadil v kvalifikaci na Velkou cenu Indonésie 18. místo a do nedělního závodu Moto2 odstartuje ze šesté řady. Jediný český jezdec v šampionátu silničních motocyklů v sobotu nejprve...

4. října 2025  9:23,  aktualizováno  10:04

Strnadův direkt v poslední minutě rozzářil Plzeň. Jen jsem nastavil hokejku, říká

Byl to těžký direkt, po kterém litvínovská aréna na moment utichla. Do konce pátečního duelu 11. kola extraligy zbývalo jen 43 vteřin, když plzeňský útočník Lukáš Strnad sám před brankou šikovně...

4. října 2025  9:57

Slalomář Novák má medaili, v kayakcrossu na MS získal bronz. Krejčí byl osmý

Vodní slalomář Matyáš Novák získal na mistrovství světa bronzovou medaili v kayakcrossu. Mistr Evropy Jakub Krejčí byl osmý. Světovými šampiony se v australském Penrithu stali Brit Joseph Clarke a...

4. října 2025  8:11,  aktualizováno  9:30

Palčivé místo, Sigmě chybí útok. Mikulenka není hovado, Tijani se trápí. Co Jásir?

Od našeho zpravodaje v Itálii Navzdory porážce přišel mezi novináře v dobré náladě. Své svěřence pochválil za jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Trenéra fotbalové Sigmy Tomáše Janotku mrzelo, že jeho tým nedokázal ve čtvrtek v...

4. října 2025  8:59

Úspěšný start turnaje Masters, Lehečka v Šanghaji porazil Halyse ve dvou setech

Jiří Lehečka potvrdil na úvod tenisového turnaje v Šanghaji roli favorita a v utkání druhého kola porazil Francouze Quentina Halyse 6:4, 7:5. Jeho dalším soupeřem na akci kategorie Masters bude vítěz...

4. října 2025  8:53

Motivační citáty, peníze i další cizinci. Co skrývá notes bronzového kouče

V době, kdy svět řídí počítače a technologie, s sebou trenér baseballové reprezentace Pavel Chadim všude nosí obyčejný notes. Tužkou si do něho zapisuje nápady, které pak přenáší na hřiště, a jednou...

4. října 2025  8:24

Kulich dvakrát pálil proti Penguins, Klapka v přípravě NHL u dvou gólů asistoval

V pátečních přípravných zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Jiří Kulich dvakrát skóroval za Buffalo v utkání s Pittsburghem a dva body bral i Adam Klapka. Urostlý forvard dostal šanci v...

4. října 2025  7:24,  aktualizováno  8:14

Ze šprta opět hvězdou UFC. Bomby jako pi*a! znělo v Las Vegas. Na Rusa se bučelo

Pěstí si párkrát zabušil do prsou. Stoupl na váhu a zařval: „Let's go for that!“ Pojďme si pro to! A pak se MMA zápasník Jiří Procházka poprvé podíval do očí svému soupeři Khalilovi Rountreemu.V...

4. října 2025  8:07

Haškova pozice? Zhodnotili jsme si zápasy, jiné téma jsme neřešili, řekl šéf Trunda

V kvalifikaci jeho tým prohrál jediný zápas z pěti, pořád má reálnou šanci na přímý postup na mistrovství světa. Přesto taky tak nějak cítíte, že pozice hlavního kouče národního mužstva fotbalistů...

4. října 2025  7:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.