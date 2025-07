Jejich pozice je nejsilnější za poslední roky.

I proto si mohou dovolit úderná hesla, která navíc naznačují, že jim nezáleží jen na budoucnosti, ale také na urovnání věcí minulých.

Ženská obdoba NBA prožívá skvostné období. Ústřední tváře ligy už zná (především v zámoří) i širší veřejnost. Roste sledovanost, návštěvnost v halách i výnosy z prodeje fanouškovských předmětů.

A nejedná se přitom o nízká procenta.

Ve srovnání s polovinou loňského ročníku, který byl mimochodem nejúspěšnější od přelomu milénia, prezentovala ligová komisařka Cathy Engelbertová následující čísla: přenosy zapíná o 23 procent více diváků, o čtvrtinu se zvedla zaplněnost arén a merch vynáší více o 40 procent.

Sezona 2026 už navíc spadá do jedenáctiletého kontraktu na vysílací práva s Disney, NBC a Amazonem, jehož roční hodnota sahá k 200 milionům dolarů.

Úspěch soutěže se má podle hráčské asociace WNBPA výrazně promítnout do nové kolektivní smlouvy – v benefitech, platových stropech i podílech z výdělků, které mají připadnout basketbalistkám.

„Současný systém odměňování nám neposkytuje to, co nám náleží,“ tvrdí Nneka Ogwumikeová, 35letá veteránka ve službách Seattle Storm a také prezidentka WNBPA. „Chceme, aby se nám dostalo spravedlivého podílu, zejména když vidíme všechny investice, které do ligy proudí, a chceme, aby naše ohodnocení odráželo realitu.“

Aktuálně pobírají nejlépe placené hráčky necelých 250 tisíc dolarů ročně, mladé hvězdičky s nováčkovskými kontrakty se na šestimístnou částku nedostanou. Například Caitlin Clarková, kterou bez skrupulí můžete brát jako hlavní tvář soutěže, si letos přijde na 78 066 dolarů. Na soupisce může figurovat maximálně 12 hráček pod platovým stropem 1,5 milionu.

Z výdělků soutěže pak podle zámořských médií míří k hráčkám zhruba devět procent, v NBA je to polovina. Byť do bezhlavého srovnávání s mužskou ligou se nikdo logicky nežene.

„Bojujeme za to, co nám patří, co si zasloužíme, za naši hodnotu,“ říkala zkušená rozehrávačka Natasha Cloudová a dodávala: „Oni budou bojovat za věci, které považují pro svůj byznys za nezbytné. Naším cílem je najít společnou řeč. To ale neznamená, že dopustíme, abychom místo kousku koláče dále dostávaly jen drobky.“

Nabízí se ovšem protiargument, který má podle webu The Athletic do jednání o konečných částkách a procentech výrazně zasahovat – WNBA a také týmy od úvodního ročníku 1997 nikdy nevydělávaly. Bez finančních injekcí NBA by se projekt neobešel. Dokonce ani loňská přelomová sezona se nedostala do zelených čísel.

A ačkoliv se očekává, že s novou vysílací smlouvou a rostoucím zájmem o soutěž se tento trend zvrátí, jistá obezřetnost u vyjednávacího stolu panuje.

Komisařka Engelbertová sice dále mluví o konstruktivních jednáních, která mají vést ke spokojenosti všech zúčastněných. Od hráček ale příliš pozitiv nezaznívá, přitom do Indianapolis jich k jednání během víkendu All Star dorazily na čtyři desítky.

Angel Reeseová během WNBA All Star Game.

„Upřímně řečeno, byla to promarněná příležitost,“ prohlásila Breanna Stewartová, opora úřadujících šampionek New York Liberty – jednoho z nejhodnotnějších klubů soutěže (400 milionů dolarů).

Na takové sumy zase rády poukáží hráčky.

Když si podnikatel Mark Davis pořizoval v roce 2021 Las Vegas Aces stačily mu miliony dva, aktuálně má jeho organizace podle Forbesu hodnotu 310 milionů, do kterých se sice promítly i Davisovy investice – výstavba prvního tréninkového centra čistě pro tým WNBA či například štědrá výplata pro trenérku Becky Hammonovou, která dovedla Aces k titulům v letech 2022 a 2023, ale podle webu Sportico se rapidně zvedla hodnota všech organizací WNBA.

Rostou i poplatky za vstup do soutěže. Zatímco organizace Golden State Valkyries zaplatila 50 milionů dolarů, Cleveland, Detroit i Philadelphii si musí nachystat pěti násobek.

I tyto ukazatele se během rokování rozebírají. Stejně jako délka sezony i větší svázanost ligy a hráček, které během pauzy od října do dubna často působí v jinde po světě.

Bude tedy zajímavé sledovat, kde se požadavky protnou.

A jestli vůbec.

Klíčová hráčka Minnesota Lynx a viceprezidentka hráčské asociace Napheesa Collierová avizovala: „Pokud to dospěje k výluce, myslím, že i na to jsme připravené.“