Valkyries vyřadily obhájkyně titulu a ve finále WNBA se utkají s Atlantou

Golden State se v minulé sezoně jako první nováček v historii probojoval do play off a letos svůj vydařený vstup do soutěže ozdobil finálovou účastí, což se mu povedlo nejrychleji ze všech klubů WNBA.
Aces, které slavily titul ve třech z posledních čtyřech ročníků, přehrály v semifinálové sérii 3:0 na zápasy, postup korunovaly páteční výhrou 87:77 v prodloužení.
Atlanta, která se do finále dostala počtvrté, rovněž prošla sérií s New Yorkem bez zaváhání. Postup završila na hřišti soupeřek těsným vítězstvím 85:83, Angel Reeseová k tomu přispěla 22 body.