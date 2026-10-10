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Valkyries vyřadily obhájkyně titulu a ve finále WNBA se utkají s Atlantou

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  12:58

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Hráčky Golden State slaví postup do finále WNBA. | foto: AP

Basketbalistky Golden State se ve své druhé sezoně po vstupu do WNBA probojovaly do finále. Valkyries vyřadily v semifinále úřadující šampionky z Las Vegas a o trofej se utkají s Atlantou. Hráčky Dream postoupily přes vítězky z roku 2024 New York Liberty do finále poprvé od roku 2013 a budou usilovat rovněž o premiérový titul.

Golden State se v minulé sezoně jako první nováček v historii probojoval do play off a letos svůj vydařený vstup do soutěže ozdobil finálovou účastí, což se mu povedlo nejrychleji ze všech klubů WNBA.

Aces, které slavily titul ve třech z posledních čtyřech ročníků, přehrály v semifinálové sérii 3:0 na zápasy, postup korunovaly páteční výhrou 87:77 v prodloužení.

Atlanta, která se do finále dostala počtvrté, rovněž prošla sérií s New Yorkem bez zaváhání. Postup završila na hřišti soupeřek těsným vítězstvím 85:83, Angel Reeseová k tomu přispěla 22 body.

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