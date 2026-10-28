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Šesté finále k snídani a případné zkrácení oslav. WNBA čelí kritice za (ne)plánování

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  15:20
Angel Reeseová z Atlanta Dream se diví.

Angel Reeseová z Atlanta Dream se diví. | foto: Jeff ChiuAP

Jordin Canadaová (vpravo) z Atlanty se dere ke koši Golden State, brání ji...
Zendaya sleduje páté finále WNBA, fandí Golden State Valkyries.
Kiah Stokesová (41) oslavuje mezi spoluhráčkami z Golden State Valkyries.
Isobel Borlaseová (20) z Atlanta Dream se v zápase s Golden State Valkyries...
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Nejistota panovala už před startem finálové série WNBA. Kde budou hrát basketbalistky Atlanta Dream domácí utkání? Všechna se nakonec vešla do programu State Farm Areny pro 17 tisíc diváků. To poslední, které může být i rozhodující, však začíná ve velmi neobvyklý čas – ve čtvrtek 12.30 místního času.

Podporovatelé Golden State Valkyries, které vedou 3:2 na zápasy, uvidí v San Francisku na hodinkách 9.30. Navíc během klasického pracovního týdne.

Například Steve Kerr, trenér Golden State Warriors, podle agentury AP prohlásil, že si zápas zapne k snídani: „Naštěstí mám volný den!“

Ale ne všichni fanoušci budou mít takovou možnost. „Vím, že pro některé to není reálné, chodí do práce,“ komentoval Karl Smesko, kouč Atlanty. „Mrzí mě to, ale doufám, že si i tak tento zápas pustí hodně lidí.“

Karl Smesko jako trenér Atlanta Dream

Angel Reeseová slaví výhru s rapperkou Latto.

Zámořská média nejčastěji používají slůvko debakl.

Jubilejní třicátý ročník WNBA jen potvrzoval rostoucí divácký zájem o prestižní soutěž, která na průnik do mainstreamu řádku let čekala, jenže při plánování ligového vrcholu vznikly nebývalé potíže.

Finále WNBA ve State Farm Areně

Utkání č. 3 – Přesun utkání z 22. na 21. října kvůli kolizi s koncertem

Utkání č. 4 – Dřívější začátek kvůli kolizi se zápasem Hawks

Utkání č. 6 – Dřívější začátek kvůli kolizi se zápasem Hawks

Kvůli kolizím s dalšími akcemi ve State Farm Areně se upravovaly termíny zápasů číslo tři a čtyři.

Nyní ve čtvrtek, který bude patřit šestému finálovému duelu, v hale hrají Atlanta Hawks proti Cleveland Cavaliers a vzhledem k nahuštěnému programu NBA neměli velký manévrovací prostor.

Po jednání mezi oběma soutěžemi vznikl kompromis – večerní utkání začne o hodinu později a finálový zápas WNBA se odehraje s dostatečným odstupem před ním.

„Děkujeme NBA, týmům Dream, Valkyries, Hawks, State Farm Areně a stanici USA Network za spolupráci a flexibilitu,“ hlásila Cathy Engelbertová, končící komisionářka WNBA. „Těšíme se, že Atlantě opět přineseme nezapomenutelný zážitek z finálové série.“

Show, která láká hvězdy. Na finále WNBA dorazili Curry s dcerou či rapperka Latto

Podle informací ESPN ovšem nezbývá ani v tomto případě dostatek času na plnohodnotné oslavy. Pokud tedy Valkyries v šestém duelu rozhodnou, musejí počítat s tím, že jejich křepčení bude kratší než za normálních okolností. A časové omezení se výrazně dotkne také novinářů.

„To si děláte legraci!“ reagovala rozhořčeně Chiney Ogwumikeová, bývalá hráčka a nyní expertka ESPN.

Další možností bylo využití oficiální domácí areny Atlanta Dream, do Gateway Center, nejmenší haly WNBA, se však vejde jen 3500 diváků. A takové kulisy by potenciálně rozhodujícímu finále rozhodně neslušely, už před začátkem série se proti takovému řešení veřejně ozval také Joe Lacob, majitel Valkyries a Warriors.

Joe Lacob, majitel Golden State Valkyries.

Vedení WNBA nyní kritizují i vlastníci Dream, kteří v otevřeném dopise uvedli:„Před dvěma měsíci, když WNBA definitivně stanovila termíny a časy zápasů play off, jsme upozornili na to, že rozpis finále koliduje s utkáními NBA ve State Farm Areně. V průběhu play off jsme tento fakt připomínali. Naše obavy však nebyly brány s náležitou pozorností ani s naléhavostí, jakou si zasloužily.“

V budoucnu však musí WNBA postupovat při plánování obezřetněji, jak upozornila bývalá basketbalistka a nyní komentátorka Rebecca Lobová.

Základní část se totiž už v příštím ročníku protáhne na 50 zápasů a vyřazovací boje se budou výrazněji překrývat se startem NBA.

A ta velké areny rozhodně vyklízet nehodlá.

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