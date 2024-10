Minnesota oslavuje Carletonovou. Až pátý zápas rozhodne o vítězkách WNBA

O basketbalových šampionkách WNBA rozhodne až pátý zápas. Hráčky Minnesoty Lynx si ho vynutily poté, co doma udolaly New York 82:80 a sérii vyrovnaly na 2:2. Hrdinkou dramatické koncovky byla Kanaďanka Bridget Carletonová, jež dvě sekundy před koncem proměnila oba trestné hody. Rozhodující finále se uskuteční v noci na pondělí v New Yorku.