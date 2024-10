Basketbalistky New Yorku ovládly páté finále a poprvé slaví triumf v WNBA

Basketbalistky New York Liberty poprvé v historii ovládly zámořskou NBA. | foto: AP

Minnesota vyhrála první čtvrtinu o devět bodů a poté její náskok narostl až na 12 bodů. Domácí hráčky ale ve druhém poločase zabraly a skóre otočily. New York se poté dostal do vedení až o čtyři body, ale zápas nakonec zamířil za stavu 60:60 do prodloužení.

Do něj New York vstoupil sérií 5:0 a triumf definitivně pojistila dvěma úspěšnými trestnými hody deset sekund před koncem prodloužení Breanna Stewartová. Domácí hvězda k výhře přispěla double doublem za 13 bodů a 15 doskoků.

Minnesotě k pátému titulu, kterým by se osamostatnila v čele historického pořadí, nepomohlo ani 22 bodů nejlepší střelkyně zápasu Napheesy Collierové. Nejlepší střelkyní Liberty byla se 17 body Jonquel Jonesová se, jenž získala cenu pro nejlepší hráčku finálové série.